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صاروخ "ستارشيب" العملاق من "سبايس إكس" جاهز لتجربته السابعة

علوم وتكنولوجيا
2025-01-15 | 14:30
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صاروخ &quot;ستارشيب&quot; العملاق من &quot;سبايس إكس&quot; جاهز لتجربته السابعة
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صاروخ "ستارشيب" العملاق من "سبايس إكس" جاهز لتجربته السابعة

صاروخ "ستارشيب" العملاق من "سبايس إكس" جاهز لتجربته السابعة

تحاول شركة "سبايس إكس" الأميركية مجددا الأربعاء إعادة الطبقة الأولى من صاروخها العملاق "ستارشيب" إلى منصته، وهو ما لم تنجح إلى اليوم في تحقيقه إلا مرة واحدة منذ بدء تجاربها على هذا الصاروخ الذي يُعدَ الأكبر والأقوى حتى الآن.

وتمكنت الشركة من تنفيذ هذه المناورة المذهلة في تشرين الأول الفائت أمام أنظار مستخدمي الإنترنت والمتفرجين الذين تجمعوا في الموقع لكنها أخفقت بعد شهر واحد في تكرار هذا الإنجاز الفني أمام الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي حضر التجربة.

ومن المقرر أن تنطلق التجربة السابعة لـ "ستارشيب" الذي يبلغ ارتفاعه 123 مترا، أي بحجم مبنى مكون من نحو 40 طبقة، من قاعدة ستاربيز التابعة للشركة في بوكا تشيكا بولاية تكساس.

وحُدِدَت نافذة زمنية أخرى لإطلاق الصاروخ في الساعة نفسها من يوم الخميس، وفقا للهيئة المنظمة للطيران المدني في الولايات المتحدة.

ويتألف الصاروخ من الطبقة الدافعة المسماة "سوبر هيفي"، وفوقها مركبة "ستارشيب" التي يحمل الصاروخ كله اسمها.

وبعد دفع المركبة، تنفصل عنها "سوبر هيفي" وتبدأ عملية الهبوط للعودة إلى منصة الإطلاق، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وبدلاً من أن تهبط "سوبر هيفي" عموديا كما تفعل محركات الصواريخ الأخرى، يُفترض أن تتولى أذرع ميكانيكية على برج الإطلاق تثبيتها في مناورة غير مسبوقة في تاريخ المركبات الفضائية.

وهذه الرحلة التجريبية هي السابعة لـ"ستارشيب"، كما اكدت "سبايس إكس" عبر موقعها الإلكتروني أن "تحسينات كبيرة" أدخِلت على الصاروخ منذ الاختبار الأخير، وخصوصا في ما يتعلق بنظام الدفع والدرع الحرارية.

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