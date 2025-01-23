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إنستغرام تكثف جهودها لإغواء المستخدمين وصناع المحتوى على تيك توك
علوم وتكنولوجيا
2025-01-23 | 08:47
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إنستغرام تكثف جهودها لإغواء المستخدمين وصناع المحتوى على تيك توك
أطلقت إنستغرام التابعة لمجموعة ميتا (فيسبوك، واتساب) العديد من الميزات والاستراتيجيات الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية لمحاولة جذب صانعي المحتوى ومستخدمي تيك توك الذين قد يُحرمون من هذا التطبيق في الولايات المتحدة.
وعلقت المحللة في شركة "إي ماركتر" جاسمين إينبرغ "تحاول ميتا الاستفادة من حالة عدم اليقين المحيطة بتيك توك منذ أشهر، وقد انتقلت جهودها لجذب صانعي المحتوى على تيك توك من الخفاء إلى العلن".
بعد الإعلان رسميا عن إطالة مدة مقاطع الفيديو المسموح بنشرها وإدخال أداة تحرير جديدة، بدأت ميتا أخيرا، ومن دون ضوضاء كبيرة، اعتماد نظام لدفع أموال صناع المحتوى الذين يبنون جمهورا كبيرا على تيك توك، مع مكافآت بآلاف الدولارات، بحسب تقرير نشره موقع "ذي إنفورميشن" The Information الأربعاء.
وقال الموقع المتخصص في أخبار التكنولوجيا نقلا عن مصدر مجهول "اتصل ممثلو شركة ميتا بصناع المحتوى، وعرضوا عليهم مبالغ تتراوح بين 10 آلاف دولار و50 ألف دولار شهريا (...) لنشر مقاطع الفيديو الخاصة بهم حصريا على إنستغرام قبل طرحها على شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى".
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يؤكد ناطق باسم ميتا هذه المعلومات، لكنه تطرق ببساطة إلى البرنامج الرسمي الذي أطلقته المجموعة الأميركية العملاقة هذا الشهر "لمساعدة صناع المحتوى على تيك توك المؤهلين لتسريع نموهم على تطبيقاتنا".
وبالإضافة إلى الوصول إلى برنامج المكافآت المالية مقابل المحتوى، يمكن لهؤلاء كسب "ما يصل إلى 5000 دولار على مدى ثلاثة أشهر لنشر مقاطع الفيديو الخاصة بهم على فيسبوك وإنستغرام".
يبدو مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة مجهولا. فقد أقر الكونغرس الأميركي قانونا يأمر شركة "بايت دانس" الصينية المالكة للمنصة ببيعها لشركة أميركية تحت طائلة الحظر في الولايات المتحدة، باسم حماية الأمن القومي الأميركي.
- خطوات "غير كافية" -
وكان الموعد النهائي لهذه الغاية الأحد، وقد ظل التطبيق معطلا لساعات، لكن دونالد ترامب، الذي تولى الرئاسة مجددا الاثنين، منحه 75 يوما إضافيا.
أعلن رئيس إنستغرام آدم موسيري السبت أن الـ"ريلز" Reels - وهو نسق مستنسخ من تيك توك يقوم على مقاطع فيديو قصيرة وترفيهية يمكن مشاهدتها واحدا تلو الآخر عبر تمرير الإصبع على الجهاز المحمول، بات يمكن أن تمتد ثلاث دقائق، بدلا من 90 ثانية، وهو الحد الذي حُدّد سابقا منذ أكثر من عامين.
وكشف الأحد عن تطبيق جديد لتحرير الفيديو يدعى Edits، سيكون متاحا بدءا من شباط/فبراير على هواتف آي فون iPhone.
ويأتي إطلاق التطبيق في وقت اختفت أداة التحرير الرئيسية في تيك توك، CapCut، أيضا من متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة في الولايات المتحدة لأنها مملوكة لشركة بايت دانس. ويمكن للمستخدمين الذين لديهم بالفعل تيك توك وكاب كات الاستمرار في استخدامهما في الوقت الحالي، ولكن لا توجد تحديثات جديدة.
وقال آدم موسيري "أمور كثيرة تحدث في الوقت الحالي، ولكن مهما كان الأمر، فإن وظيفتنا تقوم على توفير أفضل الأدوات الممكنة لصناع المحتوى".
ورأت جاسمين إينبرغ أن الميزات الجديدة "لن تكون كافية لجذب" متابعي تيك توك المخلصين، خصوصا وأنّ "كثرا منهم منزعجون بالفعل من خطوات ميتا للتحالف مع إدارة ترامب".
- "مكافأة نقدية" -
وقد اتخذ رئيس شركة ميتا مارك زاكربرغ بالفعل خطوات كثيرة في هذا الاتجاه. فمنذ فوز دونالد ترامب، تناول الملياردير الشاب العشاء معه، وعيّن العديد من حلفائه في مناصب رئيسية، وأنهى برامج تعرضت لانتقادات شديدة من المحافظين، ترتبط خصوصا بمكافحة المعلومات المضللة ودعم التنوع والإشراف على المحتوى.
في حين كان يُنظر إلى إنستغرام باعتبارها البديل الأكثر ترجيحا لتيك توك، اختار الكثير من المستخدمين الأميركيين الاعتماد على "شياوهونغشو" ("الكتاب الأحمر الصغير"، المعروف بـ"ريد نوت")، وهو تطبيق صيني آخر.
على الرغم من أنه مطور بالكامل باللغة الصينية، فقد رأى مؤثرون فيه وسيلة لإبداء الاستخفاف بقرارات المسؤولين الأميركيين وبمجموعة ميتا.
لكن إينبرغ أشارت إلى أن "صناع المحتوى على تيك توك سيجدون صعوبة في مقاومة فرصة الحصول على مكافأة نقدية كبيرة، بغض النظر عن رأيهم في ميتا".
وأضافت أنه بالنسبة للمستخدمين، "فإنهم سيذهبون إلى حيث يوجد صناع المحتوى المفضلون لديهم، ولا طريقة أفضل لضمان ذهاب صانعي المحتوى إلى إنستغرام من تقديم المال لهم".
وسوف توصي إنستغرام أيضا بمقاطع "ريلز" للمستخدمين بناء على تفاعل أصدقاء لهم على المنصة عن طريق الإعجابات أو التعليقات.
وقد أزيلت ميزة مماثلة في عام 2019 لأنها كانت تُعتبر تدخلية على نطاق واسع. ولا يرغب الكثير من المستخدمين بالضرورة في أن يرى الآخرون على جهات الاتصال الخاصة بهم المحتوى الذي "أعجبهم".
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