الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لندن تفتح تحقيقين بشأن أنظمة التشغيل لمجموعتي غوغل وآبل... وهذه التفاصيل!

علوم وتكنولوجيا
2025-01-23 | 10:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لندن تفتح تحقيقين بشأن أنظمة التشغيل لمجموعتي غوغل وآبل... وهذه التفاصيل!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
لندن تفتح تحقيقين بشأن أنظمة التشغيل لمجموعتي غوغل وآبل... وهذه التفاصيل!

أطلقت هيئة تنظيم المنافسة البريطانية تحقيقين منفصلين الخميس في أنظمة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الخاصة بشركتي أبل وغوغل.

وأعلنت الهيئة التنظيمية في بيان أن هذه التحقيقات ستقوّم "موقف الشركتين في النظم البيئية المحمولة الخاصة بهما، والتي تشمل أنظمة التشغيل ومتاجر التطبيقات والمتصفحات".

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تصنيف المجموعتين باعتبارهما "شركات استراتيجية في السوق"، ما قد يفرض عليهما متطلبات محددة بموجب نظام المنافسة الرقمية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني.

ويشبه النظام الجديد في المملكة المتحدة قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي دخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، والذي يتعين على عدد قليل من شركات التكنولوجيا العملاقة الالتزام به، بما في ذلك آبل وغوغل وميتا. ويهدف النظام إلى وضع حد لاستغلال هذه المجموعات لموقعها المهيمن.

وأشارت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية الخميس إلى أن "جميع الأجهزة المحمولة التي تباع في المملكة المتحدة تقريبا تأتي مثبتة مسبقا بنظام التشغيل آي أو اس iOS (نظام تشغيل أجهزة آبل) أو أندرويد (من غوغل)، وتحتل متاجر تطبيقات ومتصفحات آبل وغوغل مواقع حصرية أو رائدة على منصاتها".

يمكن للهيئة التنظيمية، على سبيل المثال، أن تطلب من الشركات العملاقة الأميركية السماح لتطبيقات أخرى بالوصول إلى "وظائف أساسية"، أو إتاحة النفاذ إلى تطبيقات أو وظائف للدفع خارج منصاتها الخاصة.

ومن المقرر أن تصدر هيئة المنافسة والأسواق قرارها في 22 تشرين الأول.

وقالت غوغل في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس إن "انفتاح أندرويد ساعد في توسيع الاختيارات وخفض الأسعار وتعميم الوصول إلى الهواتف الذكية والتطبيقات".

من جهتها، قالت شركة "آبل" لوكالة فرانس برس إنها "تواجه منافسة في جميع القطاعات وفي مختلف المناطق" التي تعمل فيها، مؤكدة أن الشركة "ستواصل التعاون البنّاء مع هيئة المنافسة والأسواق".

وتخضع آبل حاليا للمحاكمة في لندن، بتهمة إساءة استغلال الوضع المهيمن لمتجر تطبيقاتها في المملكة المتحدة. ويأمل المدّعون في الحصول على أكثر من 1,5 مليار جنيه إسترليني (1,85 مليار دولار).

وكانت الهيئة التنظيمية قد فتحت تحقيقا آخر الأسبوع الماضي في "موقع غوغل" في سوق محركات البحث "وتأثيره على المستهلكين والشركات". ومن المتوقع صدور القرار في 13 تشرين الأول.

المصدر: فرانس برس

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

تحقيقين

أنظمة

التشغيل

لمجموعتي

وآبل...

التفاصيل!

LBCI التالي
إنستغرام تكثف جهودها لإغواء المستخدمين وصناع المحتوى على تيك توك
بعد رحلته التجريبية السابعة... السلطات الأميركية تعلّق رحلات صاروخ "ستارشيب"!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-01-14

في لندن... فتح تحقيق بشأن موقع غوغل المهيمن في سوق محركات البحث

LBCI
فنّ
2025-01-18

"ربي ارحمني برحمتك"... فنانة لبنانية شهيرة تتعرض لوعكة صحية وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
2025-01-10

عرض نسخة نابوليون من القانون المدني الفرنسي للبيع في مزاد وهذه التفاصيل!

LBCI
فنّ
2025-01-08

قضية وفاة ليام باين تابع... رجل يسلّم نفسه للشرطة: تطورات جديدة وهذه التفاصيل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

تيكتوك يدخل بازار السوق الاميركي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:47

إنستغرام تكثف جهودها لإغواء المستخدمين وصناع المحتوى على تيك توك

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-01-18

بعد رحلته التجريبية السابعة... السلطات الأميركية تعلّق رحلات صاروخ "ستارشيب"!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-17

الذكاء الاصطناعي في صدارة الأولويات.. بايدن يوجه بتطوير البنية التحتية الوطنية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-01-18

حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025... إليكم لائحة بأسماء الفائزين!

LBCI
موضة وجمال
2025-01-20

ياسمينا زيتون توثّق لحظاتها قبل هبوط الطائرة في بيروت: "أجمل بلد في العالم" (صور)

LBCI
خبر عاجل
2025-01-22

المجلس الأوروبي يعتمد حزمة مساعدات ثالثة لدعم الجيش

LBCI
اقتصاد
2025-01-22

أبو حيدر خلال لقاء عمل مع تجمع الشركات اللبنانية: وحدها المنافسة كفيلة بأن تصحح الأسعار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

سما.. حدودها السما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

فنجان القهوة...بخطر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

تيكتوك يدخل بازار السوق الاميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

آخر المعلومات حول الموقف الإسرائيلي بشأن الانسحاب من لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الـLBCI في علما الشعب والناقورة مع الاهالي.. اكوام الركام تطيل العودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

جهود اسرائيلية لتأجيل الانسحاب من لبنان...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

المفاوضات الحكومية مكربجة والسبب…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مصير النفط مرتبط بالوضع السياسي والإصلاحات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

بداية لقاء جوزيف عون ووزير الخارجية السعودي: وأخيراً...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
10:00

من لندن... كارين رزق الله تحتفل بتخرج ابنتها من الجامعة: هذا ما نشرته!

LBCI
خبر عاجل
12:05

الرئيس عون: خطاب القسم كُتب ليُنَفذ وهو عَكَسَ إرادة الشعب اللبناني وتحدث بلغته وأولويات المرحلة المقبلة إعادة الإعمار والوضع الاقتصادي ودعم الجيش والمؤسَّسات الأمنية

LBCI
صحف اليوم
00:20

إسرائيل تمدّد مهلة الانسحاب... 30 يومًا أخرى؟ (الأخبار)

LBCI
اسرار
23:49

أسرار الصحف المحلية 23-1-2025

LBCI
أخبار دولية
02:15

تحذيرات من أنّ أمرًا تنفيذيًا وقعه ترامب يكرّس لإعادة فرض حظر على المسافرين من الدول ذات الغالبية المسلمة

LBCI
صحف اليوم
00:36

خلط أوراق التأليف والتمسّك بنهج جديد والسعودية لتنفيذ الإصلاحات قبل إعادة التفاعل مع لبنان (الجمهورية)

LBCI
خبر عاجل
10:22

وزير الخارجية السعودي من قصر بعبدا: رغم التحديات في المنطقة ننظر بالتفاؤل الى مستقبل لبنان بحيث تطبيق الاصلاحات وتعزيز ثقة شركاء لبنان

LBCI
أمن وقضاء
07:21

أمن الدولة توقف شخصًا لتعامله مع العدوّ الإسرائيليّ منذ بداية حرب غزة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More