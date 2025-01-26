انتشار شعبية الحيوانات الأليفة في الصين.... الآلية!

يتزايد في الصين استخدام الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي الذي أصبح تكنولوجيا مكتملة، بهدف مكافحة العزلة الاجتماعية.

ويُباع "بوبو"، وهو روبوت ذو شعر كثيف على شكل خنزير هند ابتكرته شركة "هانغتشو غينمور تكنولوجي"، لقاء 1400 يوان (أي 194 دولارا).

ويشير مدير المنتجات في الشركة آدم دوان إلى أنّ هذا الروبوت الذي ابتُكر لتلبية الاحتياجات الاجتماعية للأطفال ويتمتع بحجم مماثل لكرة رغبي، بيع منه ألف نسخة منذ أيار.

ووفق وكالة فرانس برس، أطلقت طفلة اسمها تشانغ ياشون على الروبوت الخاص بها تسمية "ألوو". تضعه في حقيبة تعلّقها على كتفها، أما هو فيُصدر صوتا ويومئ برأسه.

في ذلك اليوم، اشترت له من متجر للحيوانات الأليفة، سترة شتوية صغيرة مخصصة للكلاب. وتؤكد أن هذا الروبوت يؤدي دور صديق بشري. وتقول "يجعلك تشعر أنّك شخص لا غنى عنه".

بحسب شركة "آي ام ايه آر سي" الاستشارية، قد تزيد قيمة سوق "الروبوتات الاجتماعية" مثل "بوبو"، سبع مرات بحلول عام 2033، لتصل إلى ما يعادل 43 مليار دولار.