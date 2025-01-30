يمكنه تدمير مدينة بالكامل... كويكب ضخم قد يصطدم بالأرض في هذا التاريخ والعلماء يحذّرون!

حذّر العلماء من احتمالية اصطدام كويكب "2024 YR4"، والذي يمكنه تدمير مدينة بالكامل، باللأرض في العقد المقبل.وفي التفاصيل، كشف العلماء أن الكويكب المذكور يتمتع باحتمالية اصطدام بنسبة 1,2 في المئة في 22 كانون الأول 2032 بعد وصوله إلى مسافة 66 ألف ميل تقريباً من الأرض، بالإضافة إلى قدرته على التسبب بأضرار كبيرة في حال سقوطه في منطقة مكتظة بالسكان.وبحسب العلماء، يتساوى حجم كويكب 2024 YR4، الذي اكتُشف العام الفائت، مع حجم كويكب تونغوسكا الذي تسبب في أكبر تأثير انفجاري في التاريخ عندما اخترق الغلاف الجوي للأرض في عام 1908.وأشار العلماء إلى إمكانية عدم تعرض الكويكب لأي ضرر عند الهبوط، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إحداث حفرة ضخمة وتدمير المجتمعات البشرية في منطقة التأثير.ولفت العلماء إلى أن احتمالية اصطدام الكويكب بالأرض منخفضة، وقالوا إن قوة تأثيره تعتمد على جوانب غير معروفة حاليًا من تكوينه بالإضافة إلى تقدير أكثر دقة لحجمه.وقال ديفيد رانكين، مهندس مسح الكويكبات في كاتالينا: "ممر الخطر الحالي، أو المنطقة الجغرافية التي من المرجح أن يضربها الكويكب، يمتد من أميركا الجنوبية عبر المحيط الأطلسي إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى".ورصد العلماء كويكب 2024 YR4 لأول مرة في 27 كانون الأول 2024 من خلال مشروع تموله وكالة ناسا يسمى نظام التنبيه الأخير لتأثيرات الكويكبات الأرضية، أو ATLAS، والذي يستخدم 4 تلسكوبات أرضية لمسح السماء بأكملها عدة مرات في الليلة بحثًا عن الأجسام المتحركة.