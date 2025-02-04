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لمواجهة "ديب سيك"... هذا ما قررت "أوبن ايه آي" فعله!

علوم وتكنولوجيا
2025-02-04 | 10:00
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لمواجهة &quot;ديب سيك&quot;... هذا ما قررت &quot;أوبن ايه آي&quot; فعله!
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لمواجهة "ديب سيك"... هذا ما قررت "أوبن ايه آي" فعله!

أعلنت مجموعة "أوبن ايه آي" الأميركية المطوّرة خصوصا لروبوت الدردشة "تشات جي بي تي" عن ابرامها شراكة مع عملاق الإنترنت الكوري الجنوبي "كاكاو" خلال محطّة لمديرها التنفيذي في سيول، عقب الزلزال الذي أحدثته المجموعة الصينية "ديب سيك" في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأذهلت الشركة الصينية الناشئة العالم بنموذجها من روبوت الدردشة الذي يوازي بقدراته منافسيه الأميركيين لكنّه طوّر بكلفة أدنى بكثير، ما يضع على المحكّ النموذج الاقتصادي لمجال الذكاء الاصطناعي.

وبموجب الشراكة الجديدة، سيتسنّى لـ"كاكاو" التي تقدّم في جملة خدماتها تطبيقا لحجز سيارات الأجرة وخدمة للدردشة ومصرفا إلكترونيا الاستعانة بروبوت "تشات جي بي تي" من "أوبن ايه آي" لعرض منتجات جديدة.

وقال سام ألتمان المدير التنفيذي لـ"أوبن ايه آي" إن "كاكاو تعرف حقّ معرفة كيف من شأن التكنولوجيا أن تثري الحياة اليومية"، مضيفا "نتطلّع للعمل معا".

وأشادت المديرة العامة للمجموعة الكورية الجنوبية شينا تشانغ من جهتها بـ"التعاون الاستراتيجي" مع الشركة الأميركية التي أتاح روبوتها للدردشة وضع الذكاء الاصطناعي التوليدي في متناول عامة الجمهور سنة 2022.

وعقد ألتمان خلال زيارته كوريا الجنوبية مجموعة من اللقاءات مع مسؤولين في شركات تكنولوجية في البلد، على أن يجتمع الثلاثاء برئيس "سامسونغ إلكترونيكس".

وخلال اجتماع مغلق مع مطوّري تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أقرّ ألتمان بأن شركته لم تحدّد بعد استراتيجية لمواجهة "ديب سيك"، بحسب محضر الجلسة الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وكانت "أوبن ايه آي" حذّرت الأسبوع الماضي من أن شركات صينية تسعى إلى استنساخ نماذجها المتقدّمة من الذكاء الاصطناعي. لكن سام ألتمان صرّح الإثنين أنه لا يعتزم ملاحقة "ديب سيك" أمام القضاء.

والإثنين، كشف ألتمان من طوكيو أداة جديدة "للبحث المعمّق" في "تشات جي بي تي" قادرة في رأيه على إحداث ثورة في مجال العمل.

كما أعلن من طوكيو شراكة مع مجموعة "سوفتبنك" اليابانية للاستثمار في التكنولوجيا في سياق مشروع "ستارغايت" الذي يتضمّن استثمارات بقيمة 500 مليار دولار على الأقلّ في منشآت للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

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علوم وتكنولوجيا

"ديب

سيك"...

"أوبن

آي"

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