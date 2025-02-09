جي42 الإماراتية ومايكروسوفت تدشنان أول مؤسسة للذكاء الإصطناعي المسؤول في الشرق الأوسط

تدشن جي42 الإماراتية ومايكروسوفت أول مؤسسة للذكاء الاصطناعي المسؤول في الشرق الأوسط بالشراكة مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي‭.‬



وتعتزم مايكروسوفت توسيع برنامج "إيه.آي فور جود لاب" ليشمل أبو ظبي بالتعاون مع جي42.