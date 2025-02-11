الرئيس التنفيذي لشركة Open AI ليس مهتما بالعرض المفترض من إيلون ماسك

ذكر موقع ذا إنفورميشن الإلكتروني الإخباري أمس الاثنين أن سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه.آي أبلغ الموظفين في رسالة بأن مجلس إدارة الشركة يعتزم توضيح أنه ليس مهتما على الإطلاق "بالعرض المفترض" من إيلون ماسك.



وفي وقت سابق أمس الاثنين، عرض اتحاد بقيادة ماسك 97.4 مليار دولار لشراء المؤسسة غير الربحية التي تسيطر على شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة أوبن آيه.آي.



