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هل بإمكان الذكاء الاصطناعي معالجة الخلافات الزوجية؟... هذا ما كشفته دراسة جديدة

علوم وتكنولوجيا
2025-02-13 | 04:00
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هل بإمكان الذكاء الاصطناعي معالجة الخلافات الزوجية؟... هذا ما كشفته دراسة جديدة
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هل بإمكان الذكاء الاصطناعي معالجة الخلافات الزوجية؟... هذا ما كشفته دراسة جديدة

أظهرت دراسة أميركية أن الذكاء الاصطناعي قد يكون قادرًا على مساعدة الأشخاص لمعالجة الخلافات الزوجية بشكل لن يسمح لهم بالتمييز بين نصيحة الاختصاصي وتلك التي قدّمها لهم "شات جي بي تي".

وفي التفاصيل، طلب الباحثون من 830 شخصًا، بينهم من خضع لعلاج زوجي سابقًا، النظر في الاستجابات لقضايا العلاقات التي قدمها لهم كل من المعالج وميزة الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي".

وكان يتوجب على الأشخاص تحديد مصدر الإجابة ومعرفة ما إذا وردت من الاختصاصي أو من ميزة الذكاء الاصطناعي.

واعتبر مؤلفو الدراسة أن شات جي بي تي قد يكون قادرًا على المساعدة في العلاج لتحسين العلاقة الزوجية وبحال لم يتمكن من القيام بذلك الآن، فسوف يجد طريقة لتقليد البشر قريبًا تمكنه من القيام بهذه المهمة.

وقد أُجريت الدراسة على علماء النفس السريري، معالجي الزواج والأسرة، أطباء نفسيين مقابل شات جي بي تي، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني. 

ويُذكر أن النصائح التي تم إنشاؤها بواسطة شات جي بي تي كانت أطول عمومًا من تلك التي كتبها المعالجون.

وتم تدريب الذكاء الاصطناعي على المعالجة العاطفية من خلال تذكيره بعدم إيذاء أي شخص في العلاقة أو التعاطف مع الآخر. 

وكان تفاعل الذكاء الاصطناعي "متفهمًا" وذات صلة بخلفيات وثقافات مختلفة، ومناسبًا لبيئة العلاج، حيث اعتبر الخبراء أنه أكثر إيجابية.

ومع ذلك، لاحظ المؤلفون أن العلاج افتراضي وقد لا ينطبق على الأفراد، وبحال انخفضت القواعد المحددة لتدريب الذكاء الاصطناعي، فإن هذا يلحق الضرر بالأشخاص الذين يعانون من مشاكل خطيرة.

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