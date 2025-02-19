الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
14
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
14
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
خطر اصطدام الكويكب YR4 بالأرض يبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق... وهذا ما أوضحه العلماء
علوم وتكنولوجيا
2025-02-19 | 03:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
خطر اصطدام الكويكب YR4 بالأرض يبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق... وهذا ما أوضحه العلماء
أظهرت حسابات أجرتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الثلاثاء أن احتمال اصطدام الكويكب YR4، الذي اكتشفه علماء الفلك أخيرا، بالأرض في عام 2032 أصبح 3,1%، وهو أعلى مستوى جرى تسجيله على الإطلاق منذ بدء الرصد.
ويُقدّر عرض هذا الكويكب بين 40 و90 مترا، وقد يصطدم بالأرض في 22 كانون الأول 2032، وفق تقديرات وكالات الفضاء الدولية، ما قد يُلحق أضرارا كبيرة تصل إلى حد تدمير مدينة بأكملها.
لكن هذا التوقع يجب أن يؤخذ بحذر شديد لأنه يعتمد على بيانات أولية ومن المرجح أن يتغير في الأسابيع والأشهر المقبلة، على ما يؤكد خبراء قابلتهم وكالة فرانس برس.
وقال بروس بيتس من جمعية "جمعية الكواكب" Planetary Society الأميركية لوكالة فرانس برس "لا أشعر بالذعر"، داعيا في الوقت نفسه إلى إجراء مراقبة دقيقة للكويكب الذي أطلق عليه اسم 2024 YR4.
وفي حال اصطدامه بالأرض، فإن تأثيره قد يكون أقوى بـ500 مرة من القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما، بحسب التقديرات الحالية. وهذا يكفي لمحو مدينة بأكملها، بحسب بيتس، أو حتى التسبب في حدوث تسونامي، إذا ما حدث الاصطدام بالقرب من جزيرة أو السواحل.
- "نادر جدا جدا" -
ورغم أن خطر الاصطدام يُعتبر منخفضا للغاية حاليا، إلا أنه الأعلى على الإطلاق منذ أكثر من عقدين من رصد الأجرام السماوية.
وقال رئيس مكتب الدفاع الكوكبي في وكالة الفضاء الأوروبية ريتشارد مويسل لوكالة فرانس برس إن مثل هذا الحدث "نادر للغاية"، لكنه طمأن إلى أن "لا خطر على العامة في الوقت الحالي".
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أثار الكويكب أبوفيس قلق المجتمع العلمي الدولي باحتمالية اصطدامه بالأرض في عام 2029 والتي بلغت 2,7%. وسرعان ما تراجعت احتمالية الاصطدام إلى ما يقرب من الصفر.
وعلى نحو مماثل، من المتوقع أن تتبدل التوقعات بشأن 2024 YR4 قريبا مع جمع المزيد من البيانات لتحسين مساره وصورته.
ويعتمد العلماء على التلسكوب الفضائي جيمس ويب خصوصا لإجراء عمليات رصد أكثر دقة في آذار. لكن الوقت ينفد لأن الكويكب يدور في مدار يبتعد عن الأرض.
ومن المتوقع أن يختفي هذا النجم عن نطاق رؤية التلسكوبات الأرضية في الأشهر المقبلة، قبل أن تعود إمكانية رصده مجددا في عام 2028، وفق تقديرات الخبراء.
- مهمة فضائية -
وبحسب ملاحظاتهم الحالية، فإن 2024 YR4 سيكون في الفئة عينها للكويكب الذي تحطم في عام 1908 في منطقة نائية من سيبيريا، وذلك بسبب سطوعه.
ويقال إن هذا الحدث الذي لم يتم توثيقه بشكل جيد، والمعروف باسم حدث تونغوسكا، أدى إلى تدمير مئات الآلاف من الهكتارات من الغابات.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
اصطدام
الكويكب
بالأرض
مستوياته
الإطلاق...
أوضحه
العلماء
كيف يساعد الذكاء الاصطناعي ضحايا العنف والاعتداءات؟ تعرّفوا على التطبيق الجديد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2025-01-30
يمكنه تدمير مدينة بالكامل... كويكب ضخم قد يصطدم بالأرض في هذا التاريخ والعلماء يحذّرون!
علوم وتكنولوجيا
2025-01-30
يمكنه تدمير مدينة بالكامل... كويكب ضخم قد يصطدم بالأرض في هذا التاريخ والعلماء يحذّرون!
0
صحة وتغذية
2025-01-30
صلة بين تغيّر مستوى الكوليسترول الضار وزيادة خطر الإصابة بالخرف... هذا ما كشفه العلماء!
صحة وتغذية
2025-01-30
صلة بين تغيّر مستوى الكوليسترول الضار وزيادة خطر الإصابة بالخرف... هذا ما كشفه العلماء!
0
اقتصاد
2025-02-10
في أعلى مستوى منذ آذار 2020..سندات لبنان الدولية ترتفع بأكثر من سنت
اقتصاد
2025-02-10
في أعلى مستوى منذ آذار 2020..سندات لبنان الدولية ترتفع بأكثر من سنت
0
صحف اليوم
2025-02-10
اتصالات على أعلى المستويات لتهدئة معارك الحدود اللبنانية - السورية (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2025-02-10
اتصالات على أعلى المستويات لتهدئة معارك الحدود اللبنانية - السورية (الشرق الأوسط)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2025-02-17
كيف يساعد الذكاء الاصطناعي ضحايا العنف والاعتداءات؟ تعرّفوا على التطبيق الجديد
علوم وتكنولوجيا
2025-02-17
كيف يساعد الذكاء الاصطناعي ضحايا العنف والاعتداءات؟ تعرّفوا على التطبيق الجديد
0
علوم وتكنولوجيا
2025-02-16
الذكاء الاصطناعي يتفوق على الجراحين في كتابة التقارير الطبية... هذا ما كشفته آخر الدراسات
علوم وتكنولوجيا
2025-02-16
الذكاء الاصطناعي يتفوق على الجراحين في كتابة التقارير الطبية... هذا ما كشفته آخر الدراسات
0
علوم وتكنولوجيا
2025-02-14
رائحة المومياوات المصرية القديمة تثير دهشة العلماء... هذا ما كشفته دراسة جديدة
علوم وتكنولوجيا
2025-02-14
رائحة المومياوات المصرية القديمة تثير دهشة العلماء... هذا ما كشفته دراسة جديدة
0
علوم وتكنولوجيا
2025-02-13
هل بإمكان الذكاء الاصطناعي معالجة الخلافات الزوجية؟... هذا ما كشفته دراسة جديدة
علوم وتكنولوجيا
2025-02-13
هل بإمكان الذكاء الاصطناعي معالجة الخلافات الزوجية؟... هذا ما كشفته دراسة جديدة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:51
إذاعة الجيش الإسرائيلي: حوالي 30 من الحريديم حاولوا دخول لبنان الليلة الماضية ونجح بعضهم بذلك ورشقوا قوة الجيش الإسرائيلي التي وصلت إلى المكان بالحجارة وتم اعتقال 4 منهم
آخر الأخبار
02:51
إذاعة الجيش الإسرائيلي: حوالي 30 من الحريديم حاولوا دخول لبنان الليلة الماضية ونجح بعضهم بذلك ورشقوا قوة الجيش الإسرائيلي التي وصلت إلى المكان بالحجارة وتم اعتقال 4 منهم
0
اسرار
2025-01-23
أسرار الصحف المحلية 24-1-2025
اسرار
2025-01-23
أسرار الصحف المحلية 24-1-2025
0
منوعات
2025-01-02
بعد غياب طويل... ميغان ماركل تعود الى انستغرام (فيديو)
منوعات
2025-01-02
بعد غياب طويل... ميغان ماركل تعود الى انستغرام (فيديو)
0
آخر الأخبار
2025-02-06
رويترز: من المقرر أن تنقل مبعوثة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة حازمة إلى القادة اللبنانيين يوم الخميس مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع النفوذ غير المضبوط لحزب الله وحلفائه في تشكيل الحكومة الجديدة
آخر الأخبار
2025-02-06
رويترز: من المقرر أن تنقل مبعوثة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة حازمة إلى القادة اللبنانيين يوم الخميس مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع النفوذ غير المضبوط لحزب الله وحلفائه في تشكيل الحكومة الجديدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:37
ترامب: لن أعارض إرسال قوات أوروبية لأوكرانيا لحفظ السلام
أخبار دولية
16:37
ترامب: لن أعارض إرسال قوات أوروبية لأوكرانيا لحفظ السلام
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
سياسات ترامب التجارية تشعل أسعار الذهب
تقارير نشرة الاخبار
14:01
سياسات ترامب التجارية تشعل أسعار الذهب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
طرق التجارة تتبدل.. والدول تعيد التموضع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
طرق التجارة تتبدل.. والدول تعيد التموضع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
اليوروبوندز اللبنانية ترتفع مع تشكيل الحكومة.. اختبار الإصلاحات يبدأ الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:53
اليوروبوندز اللبنانية ترتفع مع تشكيل الحكومة.. اختبار الإصلاحات يبدأ الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
تشييعات ضخمة شهدها العالم أكبرها في الهند بمشاركة 15 مليون شخص
تقارير نشرة الاخبار
13:47
تشييعات ضخمة شهدها العالم أكبرها في الهند بمشاركة 15 مليون شخص
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إليكم آخر المعطيات حول المرحلة الثانية من وقف اطلاق النار في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إليكم آخر المعطيات حول المرحلة الثانية من وقف اطلاق النار في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنان الى مجلس الأمن لدفع اسرائيل الى ترك التلال الخمس
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لبنان الى مجلس الأمن لدفع اسرائيل الى ترك التلال الخمس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
التناقض في اسرائيل حول مدّة بقاء الجيش في التلال الخمس يكشف عن ضغوط أميركية كبيرة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
التناقض في اسرائيل حول مدّة بقاء الجيش في التلال الخمس يكشف عن ضغوط أميركية كبيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
السعودية وأميركا وروسيا على طاولة واحدة ولمدة ٤ ساعات ونصف.. وهذا ما فعلوه
تقارير نشرة الاخبار
13:34
السعودية وأميركا وروسيا على طاولة واحدة ولمدة ٤ ساعات ونصف.. وهذا ما فعلوه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:00
العثور على أحياء في كفركلا... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
08:00
العثور على أحياء في كفركلا... إليكم التفاصيل
2
أمن وقضاء
04:10
إصدار القرار الظني بقضية دكتور Food
أمن وقضاء
04:10
إصدار القرار الظني بقضية دكتور Food
3
خبر عاجل
08:00
وزير الخارجية يوسف رجي للـLBCI: السفيرة الأميركية ليزا جونسون أبلغتني أن المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني لم تتوقف بل على العكس ستتم زيادتها
خبر عاجل
08:00
وزير الخارجية يوسف رجي للـLBCI: السفيرة الأميركية ليزا جونسون أبلغتني أن المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني لم تتوقف بل على العكس ستتم زيادتها
4
خبر عاجل
09:49
وزير المالية ياسين جابر لـ"رويترز": التقيت الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في بيروت وأكدت عزم الحكومة المضي قدما في الإصلاحات ومن المتوقع أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولي لبنان في آذار
خبر عاجل
09:49
وزير المالية ياسين جابر لـ"رويترز": التقيت الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في بيروت وأكدت عزم الحكومة المضي قدما في الإصلاحات ومن المتوقع أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولي لبنان في آذار
5
خبر عاجل
08:44
مكتب فضل الله: السبت 1 آذار أول أيام شهر رمضان المبارك
خبر عاجل
08:44
مكتب فضل الله: السبت 1 آذار أول أيام شهر رمضان المبارك
6
حال الطقس
01:37
منخفض جوي بدءًا من عصر اليوم... هذه التفاصيل
حال الطقس
01:37
منخفض جوي بدءًا من عصر اليوم... هذه التفاصيل
7
آخر الأخبار
16:44
ترامب: الحرب في أوكرانيا يمكن أن تقود إلى حرب عالمية ثالثة والقيادة الأوكرانية الحالية سمحت باستمرار الحرب
آخر الأخبار
16:44
ترامب: الحرب في أوكرانيا يمكن أن تقود إلى حرب عالمية ثالثة والقيادة الأوكرانية الحالية سمحت باستمرار الحرب
8
خبر عاجل
05:40
مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة رابيد في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل وسقوط إصابات
خبر عاجل
05:40
مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة رابيد في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل وسقوط إصابات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More