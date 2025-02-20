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احتمالية اصطدام الكويكب YR4 بالأرض تتراجع... وهذه التفاصيل

علوم وتكنولوجيا
2025-02-20 | 11:53
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احتمالية اصطدام الكويكب YR4 بالأرض تتراجع... وهذه التفاصيل
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احتمالية اصطدام الكويكب YR4 بالأرض تتراجع... وهذه التفاصيل

انخفضت احتمالات اصطدام كويكب قادر على محو مدينة بكوكب الأرض في غضون ثماني سنوات إلى النصف، لتصبح بحدود 1,5 في المئة، وفق حسابات جديدة من وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

وفي التفاصيل، توقع المجتمع الفلكي العالمي على نطاق واسع هذا الانخفاض، وسط توقعات بأن يتراجع تدريجا احتمال اصطدام الكويكب بالأرض في 22 كانون الأول 2032 إلى الصفر.

ولأكثر من 24 ساعة، كان لدى الكويكب احتمال 3,1 في المئة بأن يضرب الأرض في التاريخ المذكور، وهي أعلى نسبة على الإطلاق في تاريخ التوقعات الحديثة لهذه الأجسام الفلكية.

ونشرت حسابات محدّثة لوكالة ناسا في وقت متأخر الأربعاء بيّنت أن احتمالات الاصطدام المباشر انخفضت إلى 1,5 في المئة.

كذلك خفضت وكالة الفضاء الأوروبية في حسابات منفصلة هذا الاحتمال إلى 1,38 في المئة.

وقال رئيس مكتب الدفاع الكوكبي في وكالة الفضاء الأوروبية ريتشارد مويسل لوكالة فرانس برس إن هذا الأمر كان متوقعا بفعل "الضبابية" في التوقعات، مشيرا إلى أن النسبة المئوية ستظل "تتأرجح قليلا للأعلى أو للأسفل"، لكن من المتوقع الآن أن تنخفض إلى ما دون واحد في المئة.

وليس من الواضح ما إذا كان ذلك سيحدث قبل أن يوجه التلسكوب جيمس ويب الفضائي عدساته القوية إلى الكويكب الشهر المقبل.

ولا يزال هناك احتمال بنسبة 0,8 في المئة أن يصطدم الكويكب بالقمر، وفق وكالة ناسا.

وقد رُصد الكويكب، المعروف باسم 2024 YR4، لأول مرة في كانون الأول.

وتشير التقديرات إلى أن عرضه يتراوح بين 40 و90 مترا، وهو ما لن يتسبب في كارثة عالمية في حال الاصطدام، لكنه لا يزال قادرا على إلحاق دمار كبير قد يطال مدينة بأكملها. (...)

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

اصطدام

الكويكب

بالأرض

تتراجع...

التفاصيل

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