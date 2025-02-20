الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
أفلام
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
وثائقيات
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
احتمالية اصطدام الكويكب YR4 بالأرض تتراجع... وهذه التفاصيل
علوم وتكنولوجيا
2025-02-20 | 11:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
احتمالية اصطدام الكويكب YR4 بالأرض تتراجع... وهذه التفاصيل
انخفضت احتمالات اصطدام كويكب قادر على محو مدينة بكوكب الأرض في غضون ثماني سنوات إلى النصف، لتصبح بحدود 1,5 في المئة، وفق حسابات جديدة من وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".
وفي التفاصيل، توقع المجتمع الفلكي العالمي على نطاق واسع هذا الانخفاض، وسط توقعات بأن يتراجع تدريجا احتمال اصطدام الكويكب بالأرض في 22 كانون الأول 2032 إلى الصفر.
ولأكثر من 24 ساعة، كان لدى الكويكب احتمال 3,1 في المئة بأن يضرب الأرض في التاريخ المذكور، وهي أعلى نسبة على الإطلاق في تاريخ التوقعات الحديثة لهذه الأجسام الفلكية.
ونشرت حسابات محدّثة لوكالة ناسا في وقت متأخر الأربعاء بيّنت أن احتمالات الاصطدام المباشر انخفضت إلى 1,5 في المئة.
كذلك خفضت وكالة الفضاء الأوروبية في حسابات منفصلة هذا الاحتمال إلى 1,38 في المئة.
وقال رئيس مكتب الدفاع الكوكبي في وكالة الفضاء الأوروبية ريتشارد مويسل لوكالة فرانس برس إن هذا الأمر كان متوقعا بفعل "الضبابية" في التوقعات، مشيرا إلى أن النسبة المئوية ستظل "تتأرجح قليلا للأعلى أو للأسفل"، لكن من المتوقع الآن أن تنخفض إلى ما دون واحد في المئة.
وليس من الواضح ما إذا كان ذلك سيحدث قبل أن يوجه التلسكوب جيمس ويب الفضائي عدساته القوية إلى الكويكب الشهر المقبل.
ولا يزال هناك احتمال بنسبة 0,8 في المئة أن يصطدم الكويكب بالقمر، وفق وكالة ناسا.
وقد رُصد الكويكب، المعروف باسم 2024 YR4، لأول مرة في كانون الأول.
وتشير التقديرات إلى أن عرضه يتراوح بين 40 و90 مترا، وهو ما لن يتسبب في كارثة عالمية في حال الاصطدام، لكنه لا يزال قادرا على إلحاق دمار كبير قد يطال مدينة بأكملها. (...)
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
اصطدام
الكويكب
بالأرض
تتراجع...
التفاصيل
"تايلوس"... علماء فلك يرسمون خريطة ثلاثية الأبعاد للغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2025-02-19
خطر اصطدام الكويكب YR4 بالأرض يبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق... وهذا ما أوضحه العلماء
علوم وتكنولوجيا
2025-02-19
خطر اصطدام الكويكب YR4 بالأرض يبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق... وهذا ما أوضحه العلماء
0
علوم وتكنولوجيا
2025-01-30
يمكنه تدمير مدينة بالكامل... كويكب ضخم قد يصطدم بالأرض في هذا التاريخ والعلماء يحذّرون!
علوم وتكنولوجيا
2025-01-30
يمكنه تدمير مدينة بالكامل... كويكب ضخم قد يصطدم بالأرض في هذا التاريخ والعلماء يحذّرون!
0
خبر عاجل
2025-02-04
التحكم المروري: جريحان نتيجة اصطدام مركبة بالحائط الاسمنتي محلة الفياضية وحركة المرور كثيفة جدا بالاتجاهين
خبر عاجل
2025-02-04
التحكم المروري: جريحان نتيجة اصطدام مركبة بالحائط الاسمنتي محلة الفياضية وحركة المرور كثيفة جدا بالاتجاهين
0
أخبار دولية
2025-01-31
اصطدام حافلة بسيارة في جنوب العراق
أخبار دولية
2025-01-31
اصطدام حافلة بسيارة في جنوب العراق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
14:20
"تايلوس"... علماء فلك يرسمون خريطة ثلاثية الأبعاد للغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية
علوم وتكنولوجيا
14:20
"تايلوس"... علماء فلك يرسمون خريطة ثلاثية الأبعاد للغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية
0
علوم وتكنولوجيا
13:14
الذكاء الاصطناعي يحدّ من كميات الطرود المرتجعة في التجارة الإلكترونية... وهذه التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
13:14
الذكاء الاصطناعي يحدّ من كميات الطرود المرتجعة في التجارة الإلكترونية... وهذه التفاصيل!
0
علوم وتكنولوجيا
2025-02-19
خطر اصطدام الكويكب YR4 بالأرض يبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق... وهذا ما أوضحه العلماء
علوم وتكنولوجيا
2025-02-19
خطر اصطدام الكويكب YR4 بالأرض يبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق... وهذا ما أوضحه العلماء
0
علوم وتكنولوجيا
2025-02-17
كيف يساعد الذكاء الاصطناعي ضحايا العنف والاعتداءات؟ تعرّفوا على التطبيق الجديد
علوم وتكنولوجيا
2025-02-17
كيف يساعد الذكاء الاصطناعي ضحايا العنف والاعتداءات؟ تعرّفوا على التطبيق الجديد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
08:15
قرار لوزير المالية بتمديد مهل عقارية
اقتصاد
08:15
قرار لوزير المالية بتمديد مهل عقارية
0
صحة وتغذية
04:04
من بينها تناول الجبن... 10 عوامل تقلل من خطر الموت المبكر: إليكم ما كشفته هذه الدراسة!
صحة وتغذية
04:04
من بينها تناول الجبن... 10 عوامل تقلل من خطر الموت المبكر: إليكم ما كشفته هذه الدراسة!
0
أخبار لبنان
2025-02-19
قوى الامن عمّمت توجيهات وإرشادات للمواطنين مع وصول المنخفض الجويّ
أخبار لبنان
2025-02-19
قوى الامن عمّمت توجيهات وإرشادات للمواطنين مع وصول المنخفض الجويّ
0
أخبار دولية
12:48
مبعوث أميركا للشرق الأوسط: خطة ترامب بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين
أخبار دولية
12:48
مبعوث أميركا للشرق الأوسط: خطة ترامب بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:02
مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك: الحياد هو في أساس قيام الدولة اللبنانيّة
أخبار لبنان
08:02
مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك: الحياد هو في أساس قيام الدولة اللبنانيّة
0
اقتصاد
07:19
البستاني يقدم إقتراح قانون لاسترجاع المودعين أموالهم
اقتصاد
07:19
البستاني يقدم إقتراح قانون لاسترجاع المودعين أموالهم
0
أخبار دولية
07:01
حماس تسلّم إسرائيل جثث 4 رهائن... إليكم التفاصيل
أخبار دولية
07:01
حماس تسلّم إسرائيل جثث 4 رهائن... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:00
"المستقبل" لن يشارك في تشييع نصرالله وصفي الدين... هذا ما قاله عبد السلام موسى للـLBCI
أخبار لبنان
07:00
"المستقبل" لن يشارك في تشييع نصرالله وصفي الدين... هذا ما قاله عبد السلام موسى للـLBCI
0
أخبار لبنان
06:54
اجتماع في السراي لمناقشة الأضرارِ الناجمة عن العدوان الإسرائيلي وإعادة الإعمار...
أخبار لبنان
06:54
اجتماع في السراي لمناقشة الأضرارِ الناجمة عن العدوان الإسرائيلي وإعادة الإعمار...
0
أخبار دولية
13:32
لكتّاب الروايات والسيناريوهات…جائزة سعودية جديدة بانتظاركم!
أخبار دولية
13:32
لكتّاب الروايات والسيناريوهات…جائزة سعودية جديدة بانتظاركم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اتفاقية تعاون بين نقابة صيادلة لبنان وشركة OMT
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اتفاقية تعاون بين نقابة صيادلة لبنان وشركة OMT
0
أخبار دولية
13:30
مصير أوكرانيا يُبحث من دون الأوكرانيين في الرياض... وترامب لزيلينسكي: 4 % من شعبك يؤيدك
أخبار دولية
13:30
مصير أوكرانيا يُبحث من دون الأوكرانيين في الرياض... وترامب لزيلينسكي: 4 % من شعبك يؤيدك
0
أخبار دولية
13:30
لزيارة امير قطر طهران دلالاتٌ اقليميةٌ كبيرة
أخبار دولية
13:30
لزيارة امير قطر طهران دلالاتٌ اقليميةٌ كبيرة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
15:06
إرشادات للالتزام بها في التشييع الأحد
أخبار لبنان
15:06
إرشادات للالتزام بها في التشييع الأحد
2
خبر عاجل
04:17
تعديل مواعيد بعض رحلات طيران الشرق الأوسط يوم الأحد
خبر عاجل
04:17
تعديل مواعيد بعض رحلات طيران الشرق الأوسط يوم الأحد
3
أمن وقضاء
09:55
وزير الدفاع أصدر قراراً بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة إعتباراً من 22/02/2025 حتى تاريخ 25/02/2025
أمن وقضاء
09:55
وزير الدفاع أصدر قراراً بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة إعتباراً من 22/02/2025 حتى تاريخ 25/02/2025
4
أخبار لبنان
00:06
طرقات مقطوعة بالثلوج...
أخبار لبنان
00:06
طرقات مقطوعة بالثلوج...
5
أخبار لبنان
06:41
المنخفض الجوي يتحول الى قطبي بدءاً من السبت...
أخبار لبنان
06:41
المنخفض الجوي يتحول الى قطبي بدءاً من السبت...
6
آخر الأخبار
09:46
مصادر وزارية للـLBCI: التقييمات الجديدة غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر بلغت ١٤ مليار دولار إضافة إلى ١٢ مليار دولار تحت مسمى احتياجات
آخر الأخبار
09:46
مصادر وزارية للـLBCI: التقييمات الجديدة غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر بلغت ١٤ مليار دولار إضافة إلى ١٢ مليار دولار تحت مسمى احتياجات
7
أخبار دولية
02:57
حماس تعرض 4 نعوش على منصة قبيل تسليم جثث الرهائن (صورة)
أخبار دولية
02:57
حماس تعرض 4 نعوش على منصة قبيل تسليم جثث الرهائن (صورة)
8
صحف اليوم
00:12
هذا هو موقف "حزب الله" من إبقاء إسرائيل على احتلالها للنقاط الخمس (الجمهورية)
صحف اليوم
00:12
هذا هو موقف "حزب الله" من إبقاء إسرائيل على احتلالها للنقاط الخمس (الجمهورية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More