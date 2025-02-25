الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
5 عالخمسة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"سبايس اكس" تستأنف قريباً الرحلات التجريبية لصاروخ "ستارشيب"... وهذه التفاصيل!

علوم وتكنولوجيا
2025-02-25 | 04:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;سبايس اكس&quot; تستأنف قريباً الرحلات التجريبية لصاروخ &quot;ستارشيب&quot;... وهذه التفاصيل!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"سبايس اكس" تستأنف قريباً الرحلات التجريبية لصاروخ "ستارشيب"... وهذه التفاصيل!

أعلنت شركة "سبايس اكس" الأميركية المملوكة لإيلون ماسك الاثنين، أنها تعتزم إجراء رحلة تجريبية جديدة لصاروخها العملاق "ستارشيب"، الجمعة على أقرب تقدير، بعد انفجار طبقته الثانية في كانون الثاني فوق منطقة البحر الكاريبي.

وقالت الشركة عبر موقعها الالكتروني "إن الرحلة التجريبية الثامنة لستارشيب جاهزة للإقلاع الجمعة 28 شباط، شرط الحصول على موافقة السلطات التنظيمية"، مشيرة إلى أنّ عملية الإطلاق قد تبدأ اعتبارا من الساعة 23,30 بتوقيت غرينتش من بوكا تشيكا في تكساس.

وخلال رحلة للصاروخ في منتصف كانون الثاني، انفجرت الطبقة الثانية منه، مطلقة حطاما متوهجا في السماء، وأحدثت أضرارا مادية طفيفة في جزر تركس وكايكوس.

وعلّقت الهيئة التنظيمية للطيران المدني الأميركية رحلات "ستارشيب"، طالبة من شركة "سبايس اكس" فتح تحقيق بالحادثة.

وبحسب الشركة، أُقفل التحقيق حاليا وأُجريت "تعديلات عدة" على الصاروخ "لتعزيز سلامة الطبقة الثانية".

ولم ترد الهيئة التنظيمية للطيران المدني الأميركية بعدما حاولت وكالة فرانس برس التواصل معها. وخلال عهد جو بايدن، أبدى إيلون ماسك مرات عدة شكوكه بهذه الهيئة متهما اياها بممارسة رقابة مفرطة على شركته.

ويثير تقرّبه الكبير من الرئيس دونالد ترامب مخاوف من احتمال تدخله في عمل السلطات التي تشرف على شركاته.

خلال الرحلة التجريبية الجديدة التي يُفترض أن تستمر أكثر من ساعة، ستحاول "سبايس اكس" استرجاع الطبقة الأولى من المركبة الفضائية، وهي مناورة معقدة أنجزتها بنجاح للمرة الثانية في كانون الثاني.

ومن المفترض أن يتيح هذا الصاروخ الضخم لشركة "سبايس اكس" وايلون ماسك الوصول إلى كوكب المريخ. وتعتزم وكالة الفضاء الأميركية ناسا استخدام نسخة معدلة منه لمهمات "ارتيميس" التي تهدف إلى العودة إلى القمر في السنوات المقبلة.


 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

اكس"

تستأنف

قريباً

الرحلات

التجريبية

لصاروخ

"ستارشيب"...

التفاصيل!

نموذج جديد للذكاء الاصطناعي يدمج جينوم كل الأنواع الحية... هذا ما ابتكره العلماء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-01-15

صاروخ "ستارشيب" العملاق من "سبايس إكس" جاهز لتجربته السابعة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-01-18

بعد رحلته التجريبية السابعة... السلطات الأميركية تعلّق رحلات صاروخ "ستارشيب"!

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-15

إيران تعلن استعدادها لمحادثات "بناءة" مع لبنان في شأن استئناف الرحلات الجوية

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-17

ماكرون: الخطوط الجوية الفرنسية ستستأنف رحلاتها إلى لبنان قريبا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-02-20

نموذج جديد للذكاء الاصطناعي يدمج جينوم كل الأنواع الحية... هذا ما ابتكره العلماء

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-02-20

احتمالية اصطدام الكويكب YR4 بالأرض تتراجع... وهذه التفاصيل

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-02-19

"تايلوس"... علماء فلك يرسمون خريطة ثلاثية الأبعاد للغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-02-19

الذكاء الاصطناعي يحدّ من كميات الطرود المرتجعة في التجارة الإلكترونية... وهذه التفاصيل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-20

خطة فريد البستاني لحل أزمة المودعين... هذه الآلية والتفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
14:59

ابو فاعور لـ "عشرين 30": أخشى من تطوّر الشروط الدولية وتأخذنا الى مشهد جديد مثل القول لنا اذهبوا الى تسوية مع اسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
07:03

مخزومي: أهم ثغرة في البيان الوزاريّ أنه لم يذكر رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال والتدقيق المصرفيّ كما أنّه لم يذكر التحويلات التي حصلت عام 2019

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-17

تفاصيل لقاءات ماكرون في لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:20

بعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري... هذه آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

إليكم أبرز محطات جلسة مناقشة البيان الوزاري في فترة قبل الظهر

LBCI
أخبار دولية
02:29

انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري... الشرع: وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة هو واجب وفرض

LBCI
ثقافة
13:35

نهضة فنية وثقافية عاشها لبنان منذ ستينيات القرن الماضي

LBCI
أخبار دولية
13:28

الإستعدادات للحوار الوطنيّ من دمشق... بالتفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

مجمع نهاد نوفل على موعد مع الظهور الاخير لمنتخب لبنان قبل نهائيات كأس آسيا -جدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

دير قانون النهر تشيّع ابنها الامين العام لـحزب الله السيد هاشم صفي الدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

خطاب حزب الله السياسة طغت على العسكر

LBCI
أخبار دولية
13:16

على الجبهة السورية - الإسرائيلية... ذرائع متعددة تستند إليها تل أبيب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
00:44

بعد انكفاء المنخفض الجوي... إليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
خبر عاجل
15:24

من دون اي خسارة لبنان يحسم صدارة المجموعة السادسة من تصفيات كأس آسيا بتحقيقه انتصاره السادس على التوالي بعد فوزه على الامارات بنتيجة ٩١-٨٨

LBCI
خبر عاجل
14:54

ابو فاعور لـ عشرين 30: سنشارك عبر وفد رفيع المستوى في واجب العزاء ولم نشارك في التشييع لأننا ارتأينا أنه سيتخلّله كلام سياسي ننأى بأنفسنا عنه لعدم تحمّل وزر هذه المشاركة وجنبلاط يُبقي الاخلاقيات فوق السياسة ويجب التمييز بين المواساة والموقف السياسي

LBCI
أخبار لبنان
11:28

وزير الصّحة يُقفل الحضانات غدًا في المناطق الجبلية من علو 500 متر وما فوق

LBCI
خبر عاجل
13:42

منتخب لبنان يواجه الإمارت ضمن تصفيات كأس آسيا 2025 لكرة السلة... تابعوا المباراة في التاسعة مساء عبر الـLB2 و lbcgroup.tv

LBCI
آخر الأخبار
14:35

النائب السابق فارس سعيد لـ "عشرين 30": لم أتفاجأ من الحشود في التشييع أمس ولكن هل الحزب قادر على استثمار هذه القدرة بالمشروع اللبناني في الداخل؟

LBCI
اقتصاد
02:27

انخفاض في سعر صفيحتي البنزين... إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
أخبار دولية
12:16

الاجهزة الامنية الاسرائيلية: عشرات السوريين الراغبين بالعمل في اسرائيل سينقلون الى مستوطنات الجولان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More