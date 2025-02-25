احتمالية اصطدام الكويكب YR4 بالأرض تتراجع إلى الصفر تقريبًا... إليكم التفاصيل

انخفضت احتمالات اصطدام الكويكب "2024 YR4" بالأرض عام 2032 إلى الصفر تقريبا، وفق حسابات أجرتها وكالة الفضاء الأوروبية وأعلنت عنها الثلاثاء في بيان.



وفي التفاصيل، كان لدى الكويكب القادر على محو مدينة بكوكب الأرض، احتمال 3,1% بأن يضرب الأرض بحسب وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، و2,8% وفق وكالة الفضاء الأوروبية.



وحاليا، استبعدت أحدث عمليات رصد مساره أيَّ سيناريو كارثي تقريبا، وقد بات خطر اصطدامه بالأرض بحدود 0,001%.



وقد رُصد كويكب 2024 YR4، للمرة الأولى في كانون الأول وذكرت التقديرات حينها أن عرضه يتراوح بين 40 و90 مترا. (...)



وشرحت وكالة الفضاء الأوروبية في هذا الصدد أن "احتمال الاصطدام يكون مرتفعا في البداية قبل أن ينخفض بسرعة إلى الصفر مع عمليات الرصد الإضافية".



ورغم ذلك، ستتواصل عمليات مراقبة مسار الكويكب في الأشهر القادمة باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



ومن المتوقع أن يختفي هذا النجم عن نطاق رؤية التلسكوبات الأرضية في الأشهر القادمة، قبل أن تعود إمكانية رصده مجددا في عام 2028، وفق تقديرات الخبراء. (...)

