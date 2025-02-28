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مايكروسوفت: لن يبقى تطبيق سكايب متاحا ابتداءً من هذا التاريخ
علوم وتكنولوجيا
2025-02-28 | 12:13
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مايكروسوفت: لن يبقى تطبيق سكايب متاحا ابتداءً من هذا التاريخ
أعلنت شركة مايكروسوفت في رسالة عبر "إكس" الجمعة عزمها إغلاق منصة سكايب التي كانت رائدة في خدمات الاتصالات عبر الإنترنت في مطلع القرن الحالي، في أيار المقبل بعد أن تراجع حضورها أمام خدمات منافسة بينها "زوم".
وكانت سكايب التي أسسها رواد أعمال اسكندينافيون سنة 2003، قد بيعت لحساب المجموعة الأميركية العملاقة سنة 2011 في مقابل 8,5 مليارات دولار.
وكتبت مايكروسوفت في رسالتها الجمعة "لن يبقى تطبيق سكايب متاحا ابتداءً من أيار 2025"، مضيفة "في الأيام المقبلة، ستتمكنون من الاشتراك في النسخة المجانية من مايكروسوفت تيمز باستخدام حساب سكايب الخاص بكم للإبقاء على محادثاتكم وجهات الاتصال الخاصة بكم".
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