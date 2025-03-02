بعد مسبار "أوديسيوس"... مركبة فضائية أميركية تهبط من دون صعوبات على سطح القمر

نجحت شركة أميركية في إنزال روبوت على سطح القمر الأحد لحساب وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، قبل الهبوط المقرر لمركبة أخرى الخميس، مما يؤشر إلى الاهتمام المتزايد للقطاع الخاص باستكشاف الفضاء.



وهبطت مركبة "بلو غوست ميشن 1" Blue Ghost Mission 1 التابعة لشركة "فايرفلاي ايروسبايس" Firefly Aerospace في الساعة 3,34 بتوقيت ساحل الولايات المتحدة الشرقي (08,34 ت غ) بالقرب من مونس لاتراي، وهو تشكيل بركاني في منطقة ماريه كريسيوم على الجانب الشمالي الشرقي القريب من القمر. ونُقِلت مشاهد الهبوط في بث حي مباشر.



وعلا التصفيق في القاعة بعدما صاح أحد المهندسين في مركز التحكم بالمهمة في أوستن بولاية تكساس "لقد نفذتم هبوطا مثاليا، نحن على القمر". واستغرقت رحلة المركبة للوصول إلى وجهته 45 يوما التقط خلالها صورا مذهلة.



وباتت "بلو غوست" ثاني مركبة فضائية خاصة تهبط بنجاح على سطح القمر، بعد مسبار "أوديسيوس" في شباط 2024. لكنّ هبوط "أوديسيوس" بزاوية سيئة تسبب بكسر أحد أرجله الست على الاقل، فاستقر على سطح القمر في وضعية مائلة.



إلا أن روبوت "بلو غوست" الذهبي الصغير الذي يبلغ ارتفاعه مترين وعرضه ثلاثة أمتار ونصف متر تمكّن من الهبوط في وضعية "مستقرة ومستقيمة" على السطح، على ما أكد الرئيس التنفيذي لشركة "فايرفلاي ايروسبايس" جيسون كيم.





وما لبثت المركبة التي تحمل عشر أدوات علمية تابعة لوكالة ناسا. من بينها أداة لحفر تربة القمر وتحليل درجات حرارتها، أن أرسلت الصور الأولى، وظهرت فيها تضاريس صخرية مليئة بالحفر، تنقل الروبوت بشكل مستقل لاستطلاعها وتحديد نقطة هبوطه، بعدما أبطأت سرعته خلال اقترابه، من آلاف الكيلومترات في الساعة إلى نحو ثلاثة فحسب في الساعة.



- مناورات خطرة-



وتنطوي مناورات الهبوط على القمر على صعوبات كبيرة بسبب عدم وجود غلاف جوي، مما يجعل المظلات عديمة الفاعلية، ويفرض على المركبات الفضائية الاعتماد على دفع مضبوط بدقة لإبطاء هبوطها. ولم تتمكن من تحقيق هذا الإنجاز في الماضي سوى مجموعة قليلة من البلدان، أولها الاتحاد السوفياتي عام 1966.



ويأمل العلماء في أن تتيح لهم مهمة "بلو غوست" تحليل الغبار القمري أو حتى "توصيف بنية الحرارة الداخلية للقمر وخصائصها"، على ما أفاد مسؤول في وكالة ناسا قبل إطلاق المركبة.



ويُتوقع أن تلتقط "بلو غوست" خلال فترة عملها التي تدوم 14 يوما أرضيا، صورا لشفق بالإضافة إلى خسوف كلي للقمر، يحصل عندما يمر النجم في ظل الأرض.



وتولى حملَ "بلو غوست" إلى الفضاء في 15 كانون الثاني صاروخ من نوع "فالكون 9" تابع لشركة "سبايس إكس" الأميركية المملوكة للملياردير إيلون ماسك. وضمّ الصاروخ كذلك الروبوت الفضائي "ريزيلينس" Resilience التابع لشركة "آي سبايس" ispace اليابانية.



وتندرج مهمة "بلو غوست" في شراكة بين ناسا وشركات الفضاء الخاصة وتهدف إلى خفض التكاليف ودعم برنامج "أرتميس" الهادف إلى إيفاد رواد فضاء أميركيين مجددا إلى القمر.



ويُتوقع أن يحاول روبوت فضائي ثانٍ الهبوط الخميس على سطح القمر هو"أثينا"، وهو مركبة صنعتها لحساب ناسا شركة "إنتويتيف ماشينز" Intuitive Machines التي سبق أن أهبطت المركبة "أوديسيوس". واتبعت "أثينا" التي يزيد ارتفاعها عن أربعة أمتار اتخذت مسارا أكثر مباشرةً من "بلو غوست" ومن المقرر أن تهبط على القطب الجنوبي للقمر الذي بات موضع تسابق إذ يحتوي على الماء على شكل جليد.



وتهدف هذه البعثات إلى اختبار التقنيات الرامية إلى تحسين الملاحة، بهدف المساعدة في التحضير للرحلات المستقبلية المأهولة إلى القمر، ضمن برنامج "أرتميس".



لكنّ الغموض في شأن مصير هذا المشروع يتنامى، إذ بعد تأجيلات متكررة، تعوّل ناسا حاليا على العودة إلى القمر بحلول "منتصف عام 2027". لكن الرئيس دونالد ترامب أعرب عن تشكيكه في جدوى العودة إلى القمر قبل الوصول إلى المريخ.

المصدر: فرانس برس