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بعد سلسلة تجارب فاشلة... "سبايس اكس" تستعد لإعادة إطلاق صاروخ "ستارشيب"!

علوم وتكنولوجيا
2025-03-03 | 08:44
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بعد سلسلة تجارب فاشلة... &quot;سبايس اكس&quot; تستعد لإعادة إطلاق صاروخ &quot;ستارشيب&quot;!
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بعد سلسلة تجارب فاشلة... "سبايس اكس" تستعد لإعادة إطلاق صاروخ "ستارشيب"!

عاد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الذي أصبح مستشارا مقربا للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى دائرة الضوء مجددا الاثنين بالتزامن مع محاولة شركته "سبايس اكس" إجراء رحلة تجريبية جديدة لصاروخها العملاق "ستارشيب".

بعد انفجار الطبقة الثانية من الصاروخ فوق منطقة البحر الكاريبي في كانون الثاني، تعتزم "سبايس اكس" إعادة إطلاق "ستارشيب".

وستنطلق الرحلة التجريبية الثامنة من نسخة معدلة من "ستارشيب"، يبلغ ارتفاعها 123 مترا أي مماثلة بالحجم لمبنى مؤلف من 40 طبقة تقريبا، من بوكا تشيكا في ولاية تكساس.

ومن المقرر إطلاق الرحلة عند الساعة 17,30 بالتوقيت المحلي (23,30 بتوقيت غرينتش).

خلال هذه الرحلة، تعتزم الشركة إجراء اختبارات مختلفة على الطبقة الثانية من الصاروخ واستعادة الطبقة الأولى، بفضل مناورة معقدة ومذهلة نجحت فيها للمرة الثانية خلال كانون الثاني.

بعد إقلاع الصاروخ وانفصال الطبقتين، يُفترض أن يبدأ الصاروخ المسمى "سوبر هيفي" عملية هبوط متحكم بها نحو منصة الإطلاق، قبل شل حركته عن طريق أذرع ميكانيكية مثبتة على برج الإطلاق.

- حطام متوهج -

يسعى إيلون ماسك إلى  جعل "ستارشيب" قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل، وهي ميزة من شأنها أن تقلل بشكل كبير من التكاليف والموارد المطلوبة.

وتأمل الشركة في مرحلة لاحقة، بأن تستعيد المركبة الفضائية "ستارشيب" التي تشكل الطبقة الثانية من الصاروخ.

لكن بالنسبة إلى هذه الرحلة، يُفترض أن تنهي المركبة رحلتها في المحيط الهندي، كما في الاختبارات السابقة.

وفي منتصف كانون الثاني، انفجرت المركبة الفضائية بعد بضع دقائق من الرحلة، مطلقة حطاما متوهّجا في سماء منطقة البحر الكاريبي، وأحدثت أضرارا مادية طفيفة في جزر تركس وكايكوس التي تقع على مسافة أكثر من 2500 كيلومتر من موقع الإطلاق.

وحوّلت الهيئة التنظيمية للطيران المدني الأميركية مسار الطائرات لفترة وجيزة لتجنب أي اصطدام محتمل بالحطام، وأمرت بإجراء تحقيق في الحادثة وعلقت رحلات "ستارشيب".

ولم يكن هذا أول انفجار يُسجَّل خلال رحلة تجريبية لـ"ستارشيب"، فشركة "سبايس اكس" تطوّر صواريخها بأقصى سرعة، وتعتمد على عمليات إطلاق عدة لنماذج أولية لتصحيح سريعا المشكلات التي تتحصل خلال الطيران الفعلي.

- مواصلة التحقيق -

مع أنّ هذا الاتجاه حقّق نجاحا للشركة التي تهيمن راهنا على سوق عمليات الإطلاق إلى المدار، لكنه لم يخلُ من الانتقادات.

وتقدّمت جمعيات بدعوى ضد السلطات الأميركية، متهمة إياها بسوء تقييم الأثر البيئي لعمليات الإطلاق هذه، فقاعدة تكساس الفضائية تقع قرب مناطق محمية على الساحل.

ويثير التقارب الكبير لإيلون ماسك من الرئيس دونالد ترامب مخاوف من احتمال التدخل في قرارات السلطات التنظيمية.

وفي ظل رئاسة جو بايدن، أبدى إيلون ماسك مرات عدة شكوكه بالهيئة التنظيمية للطيران المدني، متّهما إياها بممارسة رقابة مفرطة على شركته.

وقالت الهيئة التنظيمية الجمعة إن التحقيق في الانفجار الأخير مستمر، وأوضحت أنها سمحت باستئناف عمليات الإطلاق بعد إجراء "اختبار السلامة الكامل المطلوب".

ومن المفترض أن يتيح هذا الصاروخ الضخم لماسك الوصول إلى كوكب المريخ الذي يرغب في "استعماره". وتعتزم وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) استخدام نسخة معدلة منه لمهمات "ارتيميس" التي تهدف إلى العودة إلى القمر في السنوات المقبلة.

المصدر: فرانس برس
 

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