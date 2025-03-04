لهذا السبب... "سبايس اكس" تؤجل عملية إطلاق صاروخ "ستارشيب"

ألغت شركة "سبايس اكس" المملوكة لإيلون ماسك، إطلاق صاروخها العملاق "ستارشيب" في اللحظة الأخيرة يوم الاثنين، بسبب مشكلة رُصدت في المركبة الفضائية.



وقال المسؤول في الشركة دان هيوت، خلال بث عبر الفيديو بعد بضع دقائق من إرجاء الإطلاق "لن نُطلق العملية اليوم".



اضاف: "لقد قمنا بحل مشكلة تتعلق بالصاروخ ونعمل على حل مشكلة أخرى في المركبة".



وأكدت زميلته كايت تايس أن "الفرق تُنجز كل ما هو مطلوب".



وأوضح هيوت أن هذا النوع من التأجيل شائع في القطاع الفضائي وقد يُطلَق الصاروخ "غدا أو في الأيام المقبلة".



ويُفترض أن ينطلق صاروخ "ستارشيب" الذي يبلغ ارتفاعه 123 مترا (أي ما يساوي مبنى مؤلفا من 40 طبقة تقريبا)، من بوكا تشيكا في ولاية تكساس.



وخلال الرحلة التجريبية الثامنة للصاروخ، تعتزم الشركة إجراء اختبارات مختلفة على الطبقة الثانية من الصاروخ واستعادة الطبقة الأولى، بفضل مناورة معقدة ومذهلة نجحت فيها للمرة الثانية خلال كانون الثاني.



وبعد إقلاع الصاروخ وانفصال الطبقتين، يُفترض أن يبدأ الصاروخ المسمى "سوبر هيفي" عملية هبوط متحكم بها نحو منصة الإطلاق، قبل شل حركته عن طريق أذرع ميكانيكية مثبتة على برج الإطلاق.



ويسعى إيلون ماسك إلى جعل "ستارشيب" قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل، وهي ميزة من شأنها أن تقلل بشكل كبير من التكاليف والموارد المطلوبة.



وتأمل الشركة في مرحلة لاحقة في أن تستعيد المركبة الفضائية "ستارشيب" التي تشكل الطبقة الثانية من الصاروخ.



ومن المفترض أن يتيح هذا الصاروخ الضخم لماسك الوصول إلى كوكب المريخ الذي يرغب في "استعماره". وتعتزم وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) استخدام نسخة معدلة منه لمهمات "ارتيميس" التي تهدف إلى العودة إلى القمر في السنوات المقبلة.



المصدر: فرانس برس