الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
9
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
9
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حدث فلكي استثنائي ونادر... ترقبوا ظهور علامة عملاقة على القمر هذا الأسبوع
علوم وتكنولوجيا
2025-03-04 | 12:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حدث فلكي استثنائي ونادر... ترقبوا ظهور علامة عملاقة على القمر هذا الأسبوع
العالم على موعد مع حدث فلكي نادر يُعرف باسم "Lunar X" يوم الخميس القادم، حيث سيظهر حرف X ضخما ومرئيًّا لفترة قصيرة على سطح القمر، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، سيصبح المشهد مرئيًا من الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش وسيستمر لمدة أربع ساعات فقط، وستتشكّل الظاهرة نفسها "Lunar V" في الوقت نفسه.
ويُعتبر هذا الحدث نوعًا من السمات الفلكية وتسمى "clair-obscur"، ما يعني أنه يتم إنتاجه بواسطة خدعة الضوء.
كما أن الابتعاد عن مصادر التلوث الضوئي، مثل السيارات وأضواء الشوارع والتكيف مع الظلام، قد يسهل على الأشخاص رصد علامة X على سطح القمر.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
استثنائي
ونادر...
ترقبوا
علامة
عملاقة
القمر
الأسبوع
التالي
لهذا السبب... "سبايس اكس" تؤجل عملية إطلاق صاروخ "ستارشيب"
أبوظبي 2027: أول حكومة تدار بالذكاء الاصطناعي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2025-01-23
كيت ميدلتون في ظهور نادر بعد تعافيها من السرطان... شاهدوا كيف بدت (صور)
منوعات
2025-01-23
كيت ميدلتون في ظهور نادر بعد تعافيها من السرطان... شاهدوا كيف بدت (صور)
0
أخبار لبنان
2025-02-13
فريد البستاني يناشد وزير الصحة الجديد العمل على تجهيز مستشفى دير القمر الحكوميّ
أخبار لبنان
2025-02-13
فريد البستاني يناشد وزير الصحة الجديد العمل على تجهيز مستشفى دير القمر الحكوميّ
0
أخبار دولية
2025-01-14
الإمارات تعلن إطلاق مشروع بناء محطة عملاقة للطاقة الشمسية بأنظمة بطاريات التخزين
أخبار دولية
2025-01-14
الإمارات تعلن إطلاق مشروع بناء محطة عملاقة للطاقة الشمسية بأنظمة بطاريات التخزين
0
أخبار دولية
2025-01-14
قلق في الفلبين بعد نشر "سفينة عملاقة" صينية داخل منطقة متنازع عليها
أخبار دولية
2025-01-14
قلق في الفلبين بعد نشر "سفينة عملاقة" صينية داخل منطقة متنازع عليها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
03:44
لهذا السبب... "سبايس اكس" تؤجل عملية إطلاق صاروخ "ستارشيب"
علوم وتكنولوجيا
03:44
لهذا السبب... "سبايس اكس" تؤجل عملية إطلاق صاروخ "ستارشيب"
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-03
أبوظبي 2027: أول حكومة تدار بالذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-03
أبوظبي 2027: أول حكومة تدار بالذكاء الاصطناعي
0
علوم وتكنولوجيا
2025-03-03
بعد سلسلة تجارب فاشلة... "سبايس اكس" تستعد لإعادة إطلاق صاروخ "ستارشيب"!
علوم وتكنولوجيا
2025-03-03
بعد سلسلة تجارب فاشلة... "سبايس اكس" تستعد لإعادة إطلاق صاروخ "ستارشيب"!
0
علوم وتكنولوجيا
2025-03-02
بعد مسبار "أوديسيوس"... مركبة فضائية أميركية تهبط من دون صعوبات على سطح القمر
علوم وتكنولوجيا
2025-03-02
بعد مسبار "أوديسيوس"... مركبة فضائية أميركية تهبط من دون صعوبات على سطح القمر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-03-02
"سيلدون"... إيلون ماسك يُرزق بطفله الرابع عشر!
منوعات
2025-03-02
"سيلدون"... إيلون ماسك يُرزق بطفله الرابع عشر!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تعرفوا الى الخطة العربية البديلة عن خطة ترامب لعدم تهجير الفلسطينيين من غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تعرفوا الى الخطة العربية البديلة عن خطة ترامب لعدم تهجير الفلسطينيين من غزة
0
أخبار لبنان
2025-03-03
قرار لوزيرة التربية باقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات في 10 آذار لمناسبة عيد المعلم
أخبار لبنان
2025-03-03
قرار لوزيرة التربية باقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات في 10 آذار لمناسبة عيد المعلم
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-02
أول افطار رمضاني على أنقاض المنازل في رفح
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-02
أول افطار رمضاني على أنقاض المنازل في رفح
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
قُضي الأمر... إلى الإنتخابات البلدية در في أيار وفوق الردم
تقارير نشرة الاخبار
14:14
قُضي الأمر... إلى الإنتخابات البلدية در في أيار وفوق الردم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تل ابيب تُبقي عينَها على جبهةِ سوريا من بوابةِ الطائفة الدرزية
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تل ابيب تُبقي عينَها على جبهةِ سوريا من بوابةِ الطائفة الدرزية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تعرفوا الى الخطة العربية البديلة عن خطة ترامب لعدم تهجير الفلسطينيين من غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تعرفوا الى الخطة العربية البديلة عن خطة ترامب لعدم تهجير الفلسطينيين من غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أجواء إنسانية مع أكرم من مين
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أجواء إنسانية مع أكرم من مين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حرب الرسوم الجمركية... ترامب يشعل المواجهة التجارية والعالم يرد
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حرب الرسوم الجمركية... ترامب يشعل المواجهة التجارية والعالم يرد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
١٠ كلم مربعة أراض لبنانية احتلتها إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:19
١٠ كلم مربعة أراض لبنانية احتلتها إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
تفاصيل لقاء الرئيس عون وولي العهد السعودي
تقارير نشرة الاخبار
13:16
تفاصيل لقاء الرئيس عون وولي العهد السعودي
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 4-3-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 4-3-2025
0
أخبار لبنان
10:50
عون في القِمة العربية: اليوم يعودُ لبنانُ إليكم وهو ينتظرُ عودتَكم إليه غدًا
أخبار لبنان
10:50
عون في القِمة العربية: اليوم يعودُ لبنانُ إليكم وهو ينتظرُ عودتَكم إليه غدًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:05
إستقرار يليه منخفض جوي معتاد... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:05
إستقرار يليه منخفض جوي معتاد... هذه تفاصيل الطقس
2
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
خبر عاجل
16:56
محادثات موسعة وخلوة بين الرئيس عون وولي العهد السعودي (فيديو)
خبر عاجل
16:56
محادثات موسعة وخلوة بين الرئيس عون وولي العهد السعودي (فيديو)
4
أخبار لبنان
11:42
ادرعي: الغارة في قانا استهدفت قائد القوات البحرية في قوة الرضوان خضر هاشم
أخبار لبنان
11:42
ادرعي: الغارة في قانا استهدفت قائد القوات البحرية في قوة الرضوان خضر هاشم
5
أمن وقضاء
08:05
شعبة المعلومات توقف شخصَين بجرم محاولة خطف طفلَين
أمن وقضاء
08:05
شعبة المعلومات توقف شخصَين بجرم محاولة خطف طفلَين
6
خبر عاجل
06:33
وزير الداخلية من مجلس النواب: المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ٤ أيار والاستحقاق سيجري على ٤ مراحل
خبر عاجل
06:33
وزير الداخلية من مجلس النواب: المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ٤ أيار والاستحقاق سيجري على ٤ مراحل
7
خبر عاجل
06:13
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل قتلت شخصية محورية في قوة الرضوان في جنوب لبنان
خبر عاجل
06:13
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل قتلت شخصية محورية في قوة الرضوان في جنوب لبنان
8
خبر عاجل
03:28
بيان سعودي لبناني مشترك: تأكيد أهمية تعزيز العمل العربي وتطبيق الطائف والقرارات ذات الصلة
خبر عاجل
03:28
بيان سعودي لبناني مشترك: تأكيد أهمية تعزيز العمل العربي وتطبيق الطائف والقرارات ذات الصلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More