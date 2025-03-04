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حدث فلكي استثنائي ونادر... ترقبوا ظهور علامة عملاقة على القمر هذا الأسبوع

علوم وتكنولوجيا
2025-03-04 | 12:13
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حدث فلكي استثنائي ونادر... ترقبوا ظهور علامة عملاقة على القمر هذا الأسبوع
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حدث فلكي استثنائي ونادر... ترقبوا ظهور علامة عملاقة على القمر هذا الأسبوع

العالم على موعد مع حدث فلكي نادر يُعرف باسم "Lunar X" يوم الخميس القادم، حيث سيظهر  حرف X ضخما ومرئيًّا لفترة قصيرة على سطح القمر، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، سيصبح المشهد مرئيًا من الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش وسيستمر لمدة أربع ساعات فقط، وستتشكّل الظاهرة نفسها "Lunar V" في الوقت نفسه.

ويُعتبر هذا الحدث نوعًا من السمات الفلكية وتسمى "clair-obscur"، ما يعني أنه يتم إنتاجه بواسطة خدعة الضوء.

كما أن الابتعاد عن مصادر التلوث الضوئي، مثل السيارات وأضواء الشوارع والتكيف مع الظلام، قد يسهل على الأشخاص رصد علامة X على سطح القمر.

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