"سبايس اكس" تحدد موعدا جديدا للتجربة الثامنة لإطلاق صاروخ "ستارشيب"

تستعد شركة "سبايس اكس" لإطلاق الرحلة التجريبية الثامنة لصاروخها العملاق "ستارشيب" الأربعاء بعدما أرجأتها في اللحظة الأخيرة الاثنين.



ويُفترض أن ينطلق صاروخ "ستارشيب" الذي يبلغ ارتفاعه 123 مترا من بوكا تشيكا في ولاية تكساس وتُفتح نافذة الإطلاق عند الساعة 17:30 بالتوقيت المحلي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وصرفت "سبايس اكس" النظر الاثنين عن إطلاق صاروخها في اللحظة الأخيرة بسبب مشكلة رُصدت في المركبة الفضائية التي تشكّل الطبقة الثانية من الصاروخ.



وتعتزم الشركة خلال هذه الرحلة إجراء اختبارات مختلفة على الطبقة الثانية من الصاروخ التي تعرضت لانفجار في كانون الثاني، واستعادة الطبقة الأولى، بفضل مناورة معقدة ومذهلة نجحت فيها للمرة الثانية خلال كانون الثاني.



وبعد إقلاع الصاروخ وانفصال الطبقتين، يُفترض أن يبدأ الصاروخ المسمى "سوبر هيفي" عملية هبوط متحكم بها نحو منصة الإطلاق، قبل شل حركته عن طريق أذرع ميكانيكية مثبتة على برج الإطلاق.



ويأمل إيلون ماسك في أن يحاول قريبا استعادة "ستارشيب"، وهي الطبقة الثانية من الصاروخ، وسميّ الصاروخ بأكمله تيمنا بها، بحيث يصبح الصاروخ بأكمله قابلا لإعادة الاستخدام، وهي ميزة من شأنها أن تقلل بشكل كبير من التكاليف والموارد المطلوبة.



