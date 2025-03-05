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حجمه يوازي ضعف حجم لندن الكبرى... الجبل الجليدي الأكبر في العالم ينجرف قبالة جزيرة بريطانية
علوم وتكنولوجيا
2025-03-05 | 09:00
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حجمه يوازي ضعف حجم لندن الكبرى... الجبل الجليدي الأكبر في العالم ينجرف قبالة جزيرة بريطانية
انجرف الجبل الجليدي الأكبر والأقدم في العالم، والذي يوازي حجمه ضعف حجم لندن الكبرى، وبات بالقرب من جزيرة جورجيا الجنوبية.
وفي التفاصيل، استقرت كتلة الجليد التي تزن ما يقرب من تريليون طن، والمعروفة باسم "A23a"، على الجرف القاري للإقليم البريطاني في جنوب المحيط الأطلسي والذي يعد موطنًا للفيلة، طيور البطريق الملكية والطيور الفريدة.
وقالت هيئة المسح البريطانية للقطب الجنوبي إن "الجبل العملاق" انفصل عن جرف فيلشنر الجليدي في القارة القطبية الجنوبية عام 1986، ثم اتّجه إلى قاع بحر ويديل لأكثر من 30 عامًا.
وانجرف الجبل العملاق منذ عام 2020 مع تيارات المحيط الجنوبي نحو جورجيا الجنوبية، وتوقع العلماء تفككه وذوبانه بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه وحركة الأمواج والمد والجزر.
قد تواجه سفن الصيد ظروفًا "خطيرة محتملة" بسبب الجبال الجليدية الأصغر في المنطقة، لكن العلماء قالوا إن العناصر الغذائية التي تحركت بسبب جنوح الجبل الجليدي وذوبانه يمكن أن تعزز الغذاء للمنطقة، بما في ذلك طيور البطريق والفقمة المحلية.
وقالت هيئة المسح البريطانية للقطب الجنوبي إنها كانت تراقب الجبل الجليدي وتتبع تقدمه منذ عام 2020، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وأوضح عالم المحيطات في هيئة المسح البريطانية للقطب الجنوبي الدكتور أندرو مايغرز أن العلماء يحرصون على معرفة كيف سيؤثر الجبل الجليدي على النظام البيئي المحلي.
وأضاف مايغرز أنه في حين تشكل الجبال الجليدية جزءًا طبيعيًا من دورة حياة الصفائح الجليدية في القارة القطبية الجنوبية، فإن تغير المناخ الناجم عن الإنسان يتسبب في ذوبان وفقدان كتلة الرفوف الجليدية.
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