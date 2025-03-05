الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حجمه يوازي ضعف حجم لندن الكبرى... الجبل الجليدي الأكبر في العالم ينجرف قبالة جزيرة بريطانية

علوم وتكنولوجيا
2025-03-05 | 09:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حجمه يوازي ضعف حجم لندن الكبرى... الجبل الجليدي الأكبر في العالم ينجرف قبالة جزيرة بريطانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
حجمه يوازي ضعف حجم لندن الكبرى... الجبل الجليدي الأكبر في العالم ينجرف قبالة جزيرة بريطانية

انجرف الجبل الجليدي الأكبر والأقدم في العالم، والذي يوازي حجمه ضعف حجم لندن الكبرى، وبات بالقرب من جزيرة جورجيا الجنوبية.

وفي التفاصيل، استقرت كتلة الجليد التي تزن ما يقرب من تريليون طن، والمعروفة باسم "A23a"، على الجرف القاري للإقليم البريطاني في جنوب المحيط الأطلسي والذي يعد موطنًا للفيلة، طيور البطريق الملكية والطيور الفريدة.

وقالت هيئة المسح البريطانية للقطب الجنوبي إن "الجبل العملاق" انفصل عن جرف فيلشنر الجليدي في القارة القطبية الجنوبية عام 1986، ثم اتّجه إلى قاع بحر ويديل لأكثر من 30 عامًا.

وانجرف الجبل العملاق منذ عام 2020 مع تيارات المحيط الجنوبي نحو جورجيا الجنوبية، وتوقع العلماء تفككه وذوبانه بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه وحركة الأمواج والمد والجزر.

قد تواجه سفن الصيد ظروفًا "خطيرة محتملة" بسبب الجبال الجليدية الأصغر في المنطقة، لكن العلماء قالوا إن العناصر الغذائية التي تحركت بسبب جنوح الجبل الجليدي وذوبانه يمكن أن تعزز الغذاء للمنطقة، بما في ذلك طيور البطريق والفقمة المحلية.

وقالت هيئة المسح البريطانية للقطب الجنوبي إنها كانت تراقب الجبل الجليدي وتتبع تقدمه منذ عام 2020، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وأوضح عالم المحيطات في هيئة المسح البريطانية للقطب الجنوبي الدكتور أندرو مايغرز أن العلماء يحرصون على معرفة كيف سيؤثر الجبل الجليدي على النظام البيئي المحلي.

وأضاف مايغرز أنه في حين تشكل الجبال الجليدية جزءًا طبيعيًا من دورة حياة الصفائح الجليدية في القارة القطبية الجنوبية، فإن تغير المناخ الناجم عن الإنسان يتسبب في ذوبان وفقدان كتلة الرفوف الجليدية.
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

يوازي

الكبرى...

الجبل

الجليدي

الأكبر

العالم

ينجرف

قبالة

جزيرة

بريطانية

LBCI التالي
"سبايس اكس" تحدد موعدا جديدا للتجربة الثامنة لإطلاق صاروخ "ستارشيب"
حدث فلكي استثنائي ونادر... ترقبوا ظهور علامة عملاقة على القمر هذا الأسبوع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-02-20

دراسة: ذوبان الأنهر الجليدية يتسارع بوتيرة كبيرة

LBCI
أخبار دولية
2025-02-26

زلزال بقوة 6,1 درجة قبالة جزيرة سولاويزي الإندونيسية

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-10

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا داخل بلدة ميس الجبل

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-22

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرين كبيرين داخل الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
04:44

"سبايس اكس" تحدد موعدا جديدا للتجربة الثامنة لإطلاق صاروخ "ستارشيب"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-03-04

حدث فلكي استثنائي ونادر... ترقبوا ظهور علامة عملاقة على القمر هذا الأسبوع

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-03-04

لهذا السبب... "سبايس اكس" تؤجل عملية إطلاق صاروخ "ستارشيب"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-03-03

بعد سلسلة تجارب فاشلة... "سبايس اكس" تستعد لإعادة إطلاق صاروخ "ستارشيب"!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:36

بيان ثلاثيّ أوروبيّ مشترك: يجب ألا تكون المساعدات الإنسانية مشروطة بوقف إطلاق النار وألا تستخدم أداة سياسية

LBCI
أخبار لبنان
10:23

وزير الدفاع إلتقى سفيري تشيكيا وأستراليا والعماد قهوجي

LBCI
أخبار لبنان
11:03

بعد فيضان بعض الطرق... سلام يتصل بوزير الأشغال مستوضحًا

LBCI
أخبار دولية
12:33

زيلينسكي يحضر قمة الاتحاد الأوروبي الخميس في بروكسل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:38

مجلس المطارنة الموارنة: زيارة الرئيس عون للسعودية تساعد لبنان على استعادة التضامن العربيّ

LBCI
أخبار دولية
04:52

نتنياهو: إسرائيل مصممة على تحقيق النصر

LBCI
أخبار دولية
04:48

الكرملين يؤكد النظر "بإيجابية" إلى احتمال التفاوض حول السلام مع أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
03:39

فضل الله: نحن مع أن تمتلك الدولة قرار الحرب والسلم

LBCI
أخبار دولية
02:18

ترامب يعين طفلا ناجيا من السرطان في الخدمة السرية

LBCI
أخبار دولية
00:48

ترامب: غرينلاند ستنضم للولايات المتحدة "بطريقة أو بأخرى"

LBCI
أخبار دولية
23:28

ترامب: زيلينسكي مستعدّ للتفاوض مع روسيا وللتوقيع على اتفاقية المعادن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

قُضي الأمر... إلى الإنتخابات البلدية در في أيار وفوق الردم

LBCI
أخبار دولية
14:06

القمة العربية تتبنى الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة... وهذا ما أكدته بشأن لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
07:42

نبوءة تكشف عن موعد يوم القيامة ومرض البابا فرنسيس... هذا ما تضمنه كتاب سري داخل أرشيف الفاتيكان

LBCI
أمن وقضاء
02:04

طعنه في قلبه... قتيل بإشكال في صيدا القديمة

LBCI
حال الطقس
01:48

منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان...

LBCI
صحف اليوم
00:17

"صدمة قد تتعرّض لها الحكومة الجديدة"... هذا ما قاله مصدر نيابي لـ"الجمهورية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

تل ابيب تُبقي عينَها على جبهةِ سوريا من بوابةِ الطائفة الدرزية

LBCI
صحف اليوم
23:39

مصادر لـ"اللواء": زيارة الرئيس عون إلى السعودية حققت نتائجها

LBCI
أخبار لبنان
03:52

معلومات الـLBCI: لا صحة لخبر اطلاق القذافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

قُضي الأمر... إلى الإنتخابات البلدية در في أيار وفوق الردم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More