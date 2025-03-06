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بشرى سارّة... الثقب في طبقة الأوزون قد يُغلق قريبًا للأبد

علوم وتكنولوجيا
2025-03-06 | 09:46
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بشرى سارّة... الثقب في طبقة الأوزون قد يُغلق قريبًا للأبد
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بشرى سارّة... الثقب في طبقة الأوزون قد يُغلق قريبًا للأبد

لطالما دق العلماء ناقوس الخطر بعد اكتشاف ثقب في طبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية، ولكنهم اكتشفوا أن المشكلة لم تتفاقم بالفعل.

وفي التفاصيل، قال العلماء إنه بحال استمر الوضع بهذا الاتجاه فقد يظل الثقب مغلقًا إلى الأبد.

وأظهرت هذه الدراسة أن سبب التعافي يعود في المقام الأول إلى الحد من استخدام المواد الكيميائية التي تلحق الضرر بطبقة الأوزون.

وقالت الدكتورة سوزان سولومون، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إن الكثير من الأدلة النوعية أظهرت أن ثقب الأوزون في القارة القطبية الجنوبية تحسّن وهذه الدراسة الأولى التي تحدد بثقة أن المشكلة في طريقها نحو التعافي.

وأشارت التقديرات إلى أن التعافي بلغ نسبة 95 في المئة، الأمر الذي يبشّر بإمكانية حل العديد من المشاكل البيئية.

ويُذكر أن العلماء كانوا قد اكتشفوا ثقبًا في الأوزون في عام 1985 حيث كان السبب الأساسي مركبات الكلورو فلورو كربون وهي مواد كيميائية كانت تستخدم في التبريد، تكييف الهواء، العزل ووقود الهباء الجوي.

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "Nature"، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

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