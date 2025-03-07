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تعود إلى فترة انهيار روما القديمة... مدينة مفقودة ونائية تثير دهشة العلماء بأدلة جديدة
علوم وتكنولوجيا
2025-03-07 | 08:03
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تعود إلى فترة انهيار روما القديمة... مدينة مفقودة ونائية تثير دهشة العلماء بأدلة جديدة
قام فريق من الباحثين بقيادة جامعة كامبريدج باستكمال سلسلة من الحفريات التي استمرت 13 عامًا للتنقيب داخل مستعمرة رومانية وسط إيطاليا، تُدعى "إنترامنا ليريناس".
ولطالما اعتُبرت "إنترامنا ليريناس" منطقة نائية ولكن الأدلة الجديدة أشارت إلى أنها ازدهرت رغم انهيار الإمبراطورية الرومانية حولها.
وكشف العلماء عن شظايا من الفخار القديم في الموقع، ما سمح للفريق برسم التواريخ التي كانت فيها المدينة مأهولة بالسكان.
واعتبر الباحث الرئيسي في المشروع، أليساندرو لونارو، أنه لم يكن هناك أي دليل مرئي على المباني، بل وجد الفريق مجموعة من قطع الفخار المكسور، لكن الاكتشاف "لم يكن عبارة عن منطقة راكدة، بل على العكس، كانت بلدة مزدهرة وتكيفت مع كل تحدٍ ألقي عليها لمدة 900 عام".
وأجرى فريق العلماء مسحًا بالرادار المغناطيسي والأرضي للموقع، ليتم الكشف عن أدلة على وجود مستودع كبير، معبد، مجمع حمامات وميناء نهري يعود إلى أواخر القرن الأول قبل الميلاد والقرن الرابع الميلادي.
وشرح الباحثون أنه "استنادًا إلى النقص النسبي في الفخار المستورد، افترض علماء الآثار أن منطقة إنترامنا ليرينا كانت منطقة راكدة ومتدهورة، ولكن هذا لم يكن صحيحًا".
كما احتوت بقايا المسرح في إنترامنا ليريناس على "رخام متنوع مستورد من مختلف أنحاء وسط وشرق البحر الأبيض المتوسط".
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