الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اكتشاف جديد لعلماء في تركيا... "عثرنا على موقع سفينة نوح" وهذه التفاصيل

علوم وتكنولوجيا
2025-03-10 | 10:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اكتشاف جديد لعلماء في تركيا... &quot;عثرنا على موقع سفينة نوح&quot; وهذه التفاصيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اكتشاف جديد لعلماء في تركيا... "عثرنا على موقع سفينة نوح" وهذه التفاصيل

بعد مرور 5 آلاف سنة على الطوفان العظيم وإبحار سفينة نوح وإنقاذها البشرية والحيوانات حينها، ادعى العلماء أنهم اكتشفوا موقع القارب، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، أعلن فريق دولي من الباحثين أن تلًا يشبه سفينة ضخمة، يقع على بعد 18 ميلا جنوب جبل أرارات في تركيا قد يشكّل في الواقع بقايا متحجرة لسفينة خشبية.

وتشكل "دوروبينار" بنية جيولوجية يبلغ طولها 163 مترًا ومصنوعة من خام الحديد المعروف بالليمونيت.

ولفت الموقع أنظار الباحثين لأن شكله وبنيته يتطابقان تقريبًا مع السفينة المذكورة في الكتاب المقدس.

كما أظهرت أدلة جديدة أن التلة شهدت بالفعل فيضانًا مدمرًا قبل 5 آلاف سنة من الآن.

ومنذ عام 2021، تتعاون جامعة إسطنبول التقنية وجامعة أغري إبراهيم سيجين وجامعة أندروز في الولايات المتحدة لدراسة الموقع.

وخلال الندوة الدولية السابعة حول جبل أرارات وسفينة نوح، قدّم الباحثون أدلة جديدة قد تدعم نظريتهم بأن التلة عبارة عن سفينة قديمة.

وأخذ الباحثون 30 عينة من التربة والصخور المكونة لدوروبينار وأرسلوها إلى جامعة إسطنبول التقنية لتحليلها.

وفي هذا السياق، أظهرت الاختبارات أن التربة تحتوي على آثار من مواد تشبه الطين ورواسب بحرية، وأظهر تأريخ هذه العينات أن عمرها يتراوح بين 3500 و5 آلاف سنة.
 
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

لعلماء

تركيا...

"عثرنا

سفينة

نوح"

التفاصيل

LBCI التالي
ماسك: إكس تعطلت نتيجة هجوم إلكتروني
تعود إلى فترة انهيار روما القديمة... مدينة مفقودة ونائية تثير دهشة العلماء بأدلة جديدة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-02-27

تمثّل موكب إله الخمر "باخوس"... اكتشاف رسوم جدارية ضخمة نادرة في موقع بومبيي الأثري (صورة)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-01-03

في بريطانيا... اكتشاف أكبر موقع لآثار أقدام ديناصورات

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-02-11

علماء يحذرون من دخول العالم "عصرا مناخيا جديدا" من الاحترار... إليكم التفاصيل!

LBCI
أخبار دولية
2025-02-05

مصر تعلن عن اكتشاف جديد للنفط والغاز شمال البحر المتوسط

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
15:05

ماسك: إكس تعطلت نتيجة هجوم إلكتروني

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-03-07

تعود إلى فترة انهيار روما القديمة... مدينة مفقودة ونائية تثير دهشة العلماء بأدلة جديدة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-03-07

بعد إطلاقه... "سبايس إكس" تفقد الاتصال بالطبقة الثانية من صاروخ "ستارشيب"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-03-06

بشرى سارّة... الثقب في طبقة الأوزون قد يُغلق قريبًا للأبد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-06

قروض سكنية بسقف ١٠٠ الف دولار قريباً... شكراً قطر

LBCI
فنّ
2025-02-15

كانييه ويست وبيانكا سينسوري إلى الواجهة مجدداً... والطلاق ثالثهما!

LBCI
صحف اليوم
01:20

البحث ما زال قائماً عن المقر الخاص لمجلس الوزراء (اللواء)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-04

اليهود السوريون المغتربون يبدون إستعدادًا لإعادة بناء أقدم كنيس في دمشق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
14:45

إرتفاع في درجات الحرارة في الايام المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

في اليوم الوطني للمحميات الطبيعية... لدينا ثروة بيئية وإقتصادية علينا المحافظة عليها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

إليكم المشهد من الفوروم…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

طريق السلام بين روسيا وأوكرانيا يمر من السعودية

LBCI
أخبار لبنان
14:37

مخزومي: لبنان يمر في مرحلة انتقالية صعبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

أميركا لحماس: هؤلاء رجال طيبون ولكن…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

مفاوضات غزة… خطوط حمراء ووفد بصلاحيات رمزية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

كلفة إعادة الإعمار بين لبنان وسوريا وغزة تتخطى ٢٢٠ مليار دولار… إليكم شروط الحصول على التمويل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

هكذا بدا المشهد ميدانيًا مع إعلان السلطات إنتهاء العملية في الساحل السوري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
15:23

قطع إحدى الطرق وإشكال كبير في بلدة العاقبية جنوب لبنان بين أهالي البلدة وسوريين أطلقوا النار وقوة كبيرة من الجيش اللبناني تصل إلى المكان

LBCI
حال الطقس
03:00

طقس دافئ بإنتظارنا... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
10:31

الجيش اللبناني: إطلاق النار على أحد العسكريين وخطفه من قبل الجيش الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
02:50

توضيح من الأمانة العامة لمجلس الوزراء...

LBCI
اسرار
00:32

أسرار الصحف 10-3-2025

LBCI
فنّ
04:22

هيفاء وهبي تبهر الجمهور بإطلالة رمضانية من توقيع إيلي صعب (صور)

LBCI
أخبار لبنان
16:45

قاسم للجيش الإسرائيليّ: المقاومة لن تدعكم تستمرون

LBCI
أخبار دولية
12:21

الشرع: قتل أفراد من الطائفة العلوية يهدد الوحدة وأتعهد بمحاسبة المسؤولين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More