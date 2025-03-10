الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
12
o
الجنوب
14
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
12
o
الجنوب
14
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اكتشاف جديد لعلماء في تركيا... "عثرنا على موقع سفينة نوح" وهذه التفاصيل
علوم وتكنولوجيا
2025-03-10 | 10:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اكتشاف جديد لعلماء في تركيا... "عثرنا على موقع سفينة نوح" وهذه التفاصيل
بعد مرور 5 آلاف سنة على الطوفان العظيم وإبحار سفينة نوح وإنقاذها البشرية والحيوانات حينها، ادعى العلماء أنهم اكتشفوا موقع القارب، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، أعلن فريق دولي من الباحثين أن تلًا يشبه سفينة ضخمة، يقع على بعد 18 ميلا جنوب جبل أرارات في تركيا قد يشكّل في الواقع بقايا متحجرة لسفينة خشبية.
وتشكل "دوروبينار" بنية جيولوجية يبلغ طولها 163 مترًا ومصنوعة من خام الحديد المعروف بالليمونيت.
ولفت الموقع أنظار الباحثين لأن شكله وبنيته يتطابقان تقريبًا مع السفينة المذكورة في الكتاب المقدس.
كما أظهرت أدلة جديدة أن التلة شهدت بالفعل فيضانًا مدمرًا قبل 5 آلاف سنة من الآن.
ومنذ عام 2021، تتعاون جامعة إسطنبول التقنية وجامعة أغري إبراهيم سيجين وجامعة أندروز في الولايات المتحدة لدراسة الموقع.
وخلال الندوة الدولية السابعة حول جبل أرارات وسفينة نوح، قدّم الباحثون أدلة جديدة قد تدعم نظريتهم بأن التلة عبارة عن سفينة قديمة.
وأخذ الباحثون 30 عينة من التربة والصخور المكونة لدوروبينار وأرسلوها إلى جامعة إسطنبول التقنية لتحليلها.
وفي هذا السياق، أظهرت الاختبارات أن التربة تحتوي على آثار من مواد تشبه الطين ورواسب بحرية، وأظهر تأريخ هذه العينات أن عمرها يتراوح بين 3500 و5 آلاف سنة.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
لعلماء
تركيا...
"عثرنا
سفينة
نوح"
التفاصيل
التالي
ماسك: إكس تعطلت نتيجة هجوم إلكتروني
تعود إلى فترة انهيار روما القديمة... مدينة مفقودة ونائية تثير دهشة العلماء بأدلة جديدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2025-02-27
تمثّل موكب إله الخمر "باخوس"... اكتشاف رسوم جدارية ضخمة نادرة في موقع بومبيي الأثري (صورة)
منوعات
2025-02-27
تمثّل موكب إله الخمر "باخوس"... اكتشاف رسوم جدارية ضخمة نادرة في موقع بومبيي الأثري (صورة)
0
علوم وتكنولوجيا
2025-01-03
في بريطانيا... اكتشاف أكبر موقع لآثار أقدام ديناصورات
علوم وتكنولوجيا
2025-01-03
في بريطانيا... اكتشاف أكبر موقع لآثار أقدام ديناصورات
0
علوم وتكنولوجيا
2025-02-11
علماء يحذرون من دخول العالم "عصرا مناخيا جديدا" من الاحترار... إليكم التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
2025-02-11
علماء يحذرون من دخول العالم "عصرا مناخيا جديدا" من الاحترار... إليكم التفاصيل!
0
أخبار دولية
2025-02-05
مصر تعلن عن اكتشاف جديد للنفط والغاز شمال البحر المتوسط
أخبار دولية
2025-02-05
مصر تعلن عن اكتشاف جديد للنفط والغاز شمال البحر المتوسط
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
15:05
ماسك: إكس تعطلت نتيجة هجوم إلكتروني
علوم وتكنولوجيا
15:05
ماسك: إكس تعطلت نتيجة هجوم إلكتروني
0
علوم وتكنولوجيا
2025-03-07
تعود إلى فترة انهيار روما القديمة... مدينة مفقودة ونائية تثير دهشة العلماء بأدلة جديدة
علوم وتكنولوجيا
2025-03-07
تعود إلى فترة انهيار روما القديمة... مدينة مفقودة ونائية تثير دهشة العلماء بأدلة جديدة
0
علوم وتكنولوجيا
2025-03-07
بعد إطلاقه... "سبايس إكس" تفقد الاتصال بالطبقة الثانية من صاروخ "ستارشيب"
علوم وتكنولوجيا
2025-03-07
بعد إطلاقه... "سبايس إكس" تفقد الاتصال بالطبقة الثانية من صاروخ "ستارشيب"
0
علوم وتكنولوجيا
2025-03-06
بشرى سارّة... الثقب في طبقة الأوزون قد يُغلق قريبًا للأبد
علوم وتكنولوجيا
2025-03-06
بشرى سارّة... الثقب في طبقة الأوزون قد يُغلق قريبًا للأبد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-06
قروض سكنية بسقف ١٠٠ الف دولار قريباً... شكراً قطر
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-06
قروض سكنية بسقف ١٠٠ الف دولار قريباً... شكراً قطر
0
فنّ
2025-02-15
كانييه ويست وبيانكا سينسوري إلى الواجهة مجدداً... والطلاق ثالثهما!
فنّ
2025-02-15
كانييه ويست وبيانكا سينسوري إلى الواجهة مجدداً... والطلاق ثالثهما!
0
صحف اليوم
01:20
البحث ما زال قائماً عن المقر الخاص لمجلس الوزراء (اللواء)
صحف اليوم
01:20
البحث ما زال قائماً عن المقر الخاص لمجلس الوزراء (اللواء)
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-04
اليهود السوريون المغتربون يبدون إستعدادًا لإعادة بناء أقدم كنيس في دمشق
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-04
اليهود السوريون المغتربون يبدون إستعدادًا لإعادة بناء أقدم كنيس في دمشق
بالفيديو
d-none hideMe
0
حال الطقس
14:45
إرتفاع في درجات الحرارة في الايام المقبلة
حال الطقس
14:45
إرتفاع في درجات الحرارة في الايام المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
في اليوم الوطني للمحميات الطبيعية... لدينا ثروة بيئية وإقتصادية علينا المحافظة عليها
تقارير نشرة الاخبار
14:43
في اليوم الوطني للمحميات الطبيعية... لدينا ثروة بيئية وإقتصادية علينا المحافظة عليها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
إليكم المشهد من الفوروم…
تقارير نشرة الاخبار
14:41
إليكم المشهد من الفوروم…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
طريق السلام بين روسيا وأوكرانيا يمر من السعودية
تقارير نشرة الاخبار
14:37
طريق السلام بين روسيا وأوكرانيا يمر من السعودية
0
أخبار لبنان
14:37
مخزومي: لبنان يمر في مرحلة انتقالية صعبة
أخبار لبنان
14:37
مخزومي: لبنان يمر في مرحلة انتقالية صعبة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
أميركا لحماس: هؤلاء رجال طيبون ولكن…
تقارير نشرة الاخبار
14:35
أميركا لحماس: هؤلاء رجال طيبون ولكن…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
مفاوضات غزة… خطوط حمراء ووفد بصلاحيات رمزية
تقارير نشرة الاخبار
14:32
مفاوضات غزة… خطوط حمراء ووفد بصلاحيات رمزية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
كلفة إعادة الإعمار بين لبنان وسوريا وغزة تتخطى ٢٢٠ مليار دولار… إليكم شروط الحصول على التمويل
تقارير نشرة الاخبار
14:28
كلفة إعادة الإعمار بين لبنان وسوريا وغزة تتخطى ٢٢٠ مليار دولار… إليكم شروط الحصول على التمويل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
هكذا بدا المشهد ميدانيًا مع إعلان السلطات إنتهاء العملية في الساحل السوري
تقارير نشرة الاخبار
14:23
هكذا بدا المشهد ميدانيًا مع إعلان السلطات إنتهاء العملية في الساحل السوري
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
15:23
قطع إحدى الطرق وإشكال كبير في بلدة العاقبية جنوب لبنان بين أهالي البلدة وسوريين أطلقوا النار وقوة كبيرة من الجيش اللبناني تصل إلى المكان
آخر الأخبار
15:23
قطع إحدى الطرق وإشكال كبير في بلدة العاقبية جنوب لبنان بين أهالي البلدة وسوريين أطلقوا النار وقوة كبيرة من الجيش اللبناني تصل إلى المكان
2
حال الطقس
03:00
طقس دافئ بإنتظارنا... إليكم التفاصيل
حال الطقس
03:00
طقس دافئ بإنتظارنا... إليكم التفاصيل
3
أمن وقضاء
10:31
الجيش اللبناني: إطلاق النار على أحد العسكريين وخطفه من قبل الجيش الإسرائيلي
أمن وقضاء
10:31
الجيش اللبناني: إطلاق النار على أحد العسكريين وخطفه من قبل الجيش الإسرائيلي
4
أخبار لبنان
02:50
توضيح من الأمانة العامة لمجلس الوزراء...
أخبار لبنان
02:50
توضيح من الأمانة العامة لمجلس الوزراء...
5
اسرار
00:32
أسرار الصحف 10-3-2025
اسرار
00:32
أسرار الصحف 10-3-2025
6
فنّ
04:22
هيفاء وهبي تبهر الجمهور بإطلالة رمضانية من توقيع إيلي صعب (صور)
فنّ
04:22
هيفاء وهبي تبهر الجمهور بإطلالة رمضانية من توقيع إيلي صعب (صور)
7
أخبار لبنان
16:45
قاسم للجيش الإسرائيليّ: المقاومة لن تدعكم تستمرون
أخبار لبنان
16:45
قاسم للجيش الإسرائيليّ: المقاومة لن تدعكم تستمرون
8
أخبار دولية
12:21
الشرع: قتل أفراد من الطائفة العلوية يهدد الوحدة وأتعهد بمحاسبة المسؤولين
أخبار دولية
12:21
الشرع: قتل أفراد من الطائفة العلوية يهدد الوحدة وأتعهد بمحاسبة المسؤولين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More