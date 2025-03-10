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ماسك: إكس تعطلت نتيجة هجوم إلكتروني

علوم وتكنولوجيا
2025-03-10 | 15:05
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ماسك: إكس تعطلت نتيجة هجوم إلكتروني
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ماسك: إكس تعطلت نتيجة هجوم إلكتروني

تعطلت خدمة منصة التواصل الاجتماعي إكس لدى نحو 12 ألف مستخدم اليوم الاثنين، وأوضح مالكها إيلون ماسك إن ذلك نتيجة هجوم إلكتروني.

وقال ماسك في منشور على إكس: "كان هناك (ولا يزال) هجوم إلكتروني ضخم على إكس. نتعرض للهجوم كل يوم، لكن هذا تم باستخدام الكثير من الموارد. إما أن تكون هناك مجموعة كبيرة منسقة و/أو دولة ضالعة في ذلك".

وذكر مصدر في قطاع البنية التحتية للإنترنت أن إكس تعرضت لسلسلة من توقف الخدمة بدأت في نحو الساعة 9:45 بالتوقيت العالمي المنسق.
 

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علوم وتكنولوجيا

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