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"الاتصال العائلي"... ميزة جديدة من تيك توك للأهل في دول الاتحاد الأوروبي

علوم وتكنولوجيا
2025-03-11 | 13:07
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&quot;الاتصال العائلي&quot;... ميزة جديدة من تيك توك للأهل في دول الاتحاد الأوروبي
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"الاتصال العائلي"... ميزة جديدة من تيك توك للأهل في دول الاتحاد الأوروبي

أعلنت منصة تيك توك للتواصل الاجتماعي المملوكة لمجموعة "بايت دانس" الصينية، أنها أدخلت ميزة على التطبيق يتيه للأهل في دول الاتحاد الأوروبي، تحديد الوقت الذي يمضيه أولادهم المراهقون في استخدام التطبيق.

وتمنح هذه الميزة الجديدة الأهل القدرة على فرض حدّ زمني يومي على أولادهم المراهقين مباشرة من حساباتهم، من خلال وضعية تسمى "الاتصال العائلي".

وعلى غرار ما وفرته منذ أشهر عدة منصة إنستغرام المنافسة التابعة لمجموعة "ميتا" الأميركية، لا يمكن التحايل على هذه الميزة التي تمنع مَن تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما من الوصول موقتا إلى التطبيق، إلا إذا عدّلها الشخص البالغ.

في الأسابيع المقبلة، سيسمح تيك توك الذي يشير إلى أنّ لديه أكثر من 175 مليون مستخدم شهريا في دول الاتحاد الأوروبي، للأهل أيضا بمعرفة أي حسابات يتابعها أولادهم المراهقون عبر التطبيق، وأي صفحات، بالإضافة إلى الحسابات التي حظروها.

ستطلق الشبكة الاجتماعية أيضا ميزة "التأمل" لمن تقل أعمارهم عن 16 عاما. فاعتبارا من الساعة العاشرة مساء، سيتم وقف استخدام التطبيق لتوفير تمارين استرخاء مصحوبة بموسيقى هادئة. ويمكن إلغاء تنشيط هذه الميزة.

وذكّرت المجموعة الثلاثاء بأنها وظفت أكثر من 500 وسيط ناطق بالفرنسية وأكثر من 6000 متخصص في اللغات الأوروبية. وقال ناطق باسم تيك توك "هذه الأرقام تفوق ما تعتمده مختلف المنصات الأخرى مجتمعة".

وأوضح أنّ الإشراف سمح بين حزيران وأيلول 2024، بحذف أكثر من 24 مليون حساب في مختلف أنحاء العالم يشتبه في أنها مملوكة لأشخاص تقل أعمارهم عن 13 عاما، وهو الحد الأدنى للسن الذي يسمح لصاحبه استخدام التطبيق.

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