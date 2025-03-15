إطلاق أول قمر إصطناعي بحريني إلى الفضاء

أطلقت البحرين، من قاعدة فاندنبرغ غربي كاليفورنيا، "المنذر"، وهو أول قمر اصطناعي يتمّ تصميمه وتطويره بالكامل في البحرين، يهدف إلى تعزيز القدرات البحرينية في مجال الفضاء، ويوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور الفضائية.