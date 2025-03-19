التلسكوب "إقليدس" يوفر بيانات أولى لمهمة ستساعد في كشف لغز كوني

وفّر التلسكوب الفضائي الأوروبي "إقليدس" الذي يوصَف بـ"المحقق الفعلي للكون المظلم" بمساعدة الذكاء الاصطناعي والبشر، البيانات الأولى لمهمة يفترض أن تساعد في كشف لغز المادة المظلمة والطاقة المظلمة.



وفي مدار على ارتفاع 1,5 مليون كيلومتر، قدّم "إقليدس" عام 2023 صوره الأولى للكون، ثم قدّم في العام الماضي لقطات لمئة مليون نجم ومجرّة.



ويسعى التلسكوب لوضع خريطة ثلاثية الأبعاد في غضون ست سنوات لـ1,5 مليار مجرة على جزء من ثلث القبة السماوية.



وتقول مديرة العلوم في وكالة الفضاء الأوروبية كارول مونديل، إن البيانات التي وفرها التلسكوب الأربعاء والمسماة "كيو 1"، تمثل "خطوة جديدة لمحققنا في الكون المظلم".



بالإضافة إلى 27 دراسة علمية منشورة تستند إلى عمليات رصد لأقل من 0,5 % من السماء التي سيراقبها "إقليدس" طوال فترة مهمته.



ويوفر التلسكوب نظرة أولى على "الشبكة الكونية"، على ما تؤكد فاليريا بيتورينو، وهي عالمة معنية بالمشروع في وكالة الفضاء الأوروبية. فهو كالعنكبوت، يوضح "حقيقة أن المجرات تشكل مساحات فارغة، وتتجمع معا في خيوط، في مجموعات من المجرات".



ويعود توازن هذا التجمّع إلى وجود المادة المظلمة والطاقة المظلمة، وهما عنصران نظريان يشكلان 95 % من الكون. الأول مسؤول عن تماسك العناقيد المجرية والثاني عن تسارع توسع الكون.



في النهاية، ينبغي على "إقليدس" بحسب مونديل، أن يجعل من الممكن "اختبار قوانين الجاذبية"، ومعها نظرية أينشتاين العامة للجاذبية.



وحتى ذلك الحين، فإن التحدي الأول الذي يواجه اتحاد "إقليدس" الذي يجمع أكثر من ألفي باحث من خمسة عشر دولة أوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا واليابان، يتمثل في جعل الكمية الهائلة من البيانات التي يُعلَن عنها قابلة للاستخدام.



