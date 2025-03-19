من ترقق العظام الى ضعف البصر... جسم الإنسان في الفضاء يواجه مخاطر صحية

يواجه رواد الفضاء مخاطر صحية كثيرة خلال مهامهم الطويلة الأمد في الفضاء، منها ترقق العظام وخسارة نسبة من الكتلة العضلية والتعرض للإشعاع وضعف في البصر، فضلا عن التأثيرات النفسية للعزلة.



ورغم رصد وإدارة بعض المخاطر الصحية التي واجهها رائدا الفضاء الأميركيان بوتش ويلمور وسوني وليامز اللذان عادا إلى الأرض بعدما أمضيا تسعة أشهر في محطة الفضاء الأميركية، لا يزال عدد منها غامضا.



وتزداد هذه المخاطر مع تعمّق البشر أكثر في النظام الشمسي، فيما يُرجّح أن يصلوا إلى المريخ.



- تمرين رئيسي -



وعلى الرغم من الاهتمام الدولي الذي حظيت به مهمتهما، إلا أن إقامة ويلمور ووليامز لمدة تسعة أشهر في المحطة الفضائية تُعدّ "قياسية"، على قول ريهانا بخاري، الأستاذة المساعدة في مركز طب الفضاء التابع لكلية بايلور.



تستمر المهمات في محطة الفضاء الدولية ستة أشهر عموما، لكن بعض رواد الفضاء يبقون في المحطة لمدة تصل إلى عام، وتقول وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إنها اعتمدت على مدى عقود خطوات فعّالة للحفاظ على صحة رواد الفضاء.



ففي انعدام الجاذبية، وللحفاظ على الكتلة العضلية والعظام، يستخدم رواد الفضاء ثلاث آلات تمرين في محطة الفضاء الدولية، بينها آلة مقاومة تحاكي الأوزان باستخدام أنابيب مفرغة وكابلات. ومن شأن تمرين يومي لساعتين أن يجعل رواد الفضاء يحافظون على صحة أجسامهم.



وثمة تحدٍّ آخر يتمثل في "حركة السوائل" - أي إعادة توزيع سوائل الجسم نحو الرأس في بيئة ذات جاذبية صغرى.



وهذا يمكن أن يزيد من مستويات الكالسيوم في البول، مما يرفع من خطر التعرض لحصوات الكلى. ويمكن أن تؤدي حركة السوائل أيضا إلى زيادة الضغط داخل الجمجمة، وتغيير شكل مقلة العين، والتسبب في متلازمة العين العصبية المرتبطة برحلات الفضاء (SANS)، والتي تؤدي إلى ضعف بصري من خفيف إلى متوسط.



لكن فرضية أخرى تشير إلى أنّ ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون هو السبب.



- الإشعاع -



تُعد مستويات الإشعاع داخل محطة الفضاء الدولية أعلى مما هي عليه على الأرض، لكن المجال المغناطيسي للأرض لا يزال يوفر حماية كبيرة.



تتسم الحماية بأهمية كبيرة، وتسعى ناسا إلى الحد من زيادة خطر الإصابة بالسرطان لدى رواد الفضاء إلى أقل من 3%. لكن المهمات إلى القمر والمريخ ستعرضهم لمزيد من الإشعاع وسيزداد الخطر تاليا، على ما يوضح عالم الفيزياء الفلكية سيغفريد إيغل.



يمكن أن توفر المسابر الفضائية المستقبلية تحذيرا مسبقا من التطورات التي تتسم بإشعاع عال، مثل الانبعاثات الكتلية الإكليلية - وهي سُحب بلازما من الشمس - لكن الإشعاع الكوني يبقى غير مُتوقَّع.



وقد تساعد الجاذبية الاصطناعية الناتجة عن دوران هياكل المركبات الفضائية، رواد الفضاء على البقاء ناشطين عند وصولهم بعد رحلة مدتها تسعة أشهر إلى المريخ.



وثمة خيار آخر هو أن تستخدم المركبة الفضائية تسارعا وتباطؤا قويين يتوافقان مع قوة جاذبية الأرض.



وسيقلل هذا الأسلوب من خطر التعرض للإشعاع، لكنه يتطلب تكنولوجيات دفع نووي لم يتم التوصل إليها بعد.



كذلك، من المهم جدا الحد من المشاجرات بين الفرق، بحسب جوزف كيبلر، وهو عالم نفس في جامعة إمبري ريدل المتخصصة في الطيران. ويقول "تخيّلوا أنكم عالقون في مركبة مع شخص لمدة ثلاث سنوات: والمركبات الفضائية ليست كبيرة إلى هذا الحد، ولا يمكن للشخص أن يتمتع بخصوصية فيها".



ويضيف "أكنّ كل الاحترام لرواد الفضاء، فوظيفتهم صعبة جدا".