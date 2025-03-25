حجمه يكفي لمحو مدينة بأكملها... كويكب ضخم يقترب من الأرض الأربعاء وهذا ما أكدته "ناسا"!

كشفت وكالة "ناسا" الأميركية أن كويكباً بحجم أكبر هرم في الجيزة بمصر، سيمر بالقرب من الأرض غداً الأربعاء.

ومن المتوقع أن يقترب كويكب 2014 TN17 من الأرض على بُعد 0.03404 وحدة فلكية، أو حوالي 3 ملايين ميل، عند الساعة 11:34 بتوقيت غرينتش يوم غد الأربعاء، وهي أقرب مسافة يصلها كويكب منذ أكثر من 100 عام.وسيقترب الكويكب من الأرض بسرعة تزيد قليلاً عن 48 ألف ميل في الساعة، أي ما يعادل تقريباً 60 ضعف سرعة الصوت.ويُقدّر قطر الكويكب حوالي 540 قدمًا، وهو ما يفوق ارتفاع أحد أكبر أهرام الجيزة في مصر، ويبلغ ارتفاعه ضعف ارتفاع قصر تاج محل الهندي الشهير تقريباً.وأكّدت "ناسا" أن كويكب 2014 TN17 "لن يشكّل أي خطر على الأرض" على الرغم من تصنيفه سابقاً بأنه "خطر محتمل".ولم ترجح "ناسا" احتمالية اصطدام الكويكب بالأرض غداً، ولكن في حال اصطدامه سيكون حجمه كافياً لمحو مدينة بأكملها.