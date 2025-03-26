الوصايا العشر بداخله... ملفات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية تدعي العثور على تابوت العهد (صور)

لطالما شكّل تابوت العهد الذي يحتوي على الوصايا العشر لغزًا لم يُحل حتى يومنا هذا، لكن ادعت وثائق وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أنه تم العثور عليه، وفق ما نقل موقع