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الوصايا العشر بداخله... ملفات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية تدعي العثور على تابوت العهد (صور)

علوم وتكنولوجيا
2025-03-26 | 10:27
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الوصايا العشر بداخله... ملفات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية تدعي العثور على تابوت العهد (صور)
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الوصايا العشر بداخله... ملفات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية تدعي العثور على تابوت العهد (صور)

لطالما شكّل تابوت العهد الذي يحتوي على الوصايا العشر لغزًا لم يُحل حتى يومنا هذا، لكن ادعت وثائق وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أنه تم العثور عليه، وفق ما نقل موقع
"ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، أجرت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تجارب في ثمانينيات القرن الماضي على أفراد زعموا قدرتهم على إدراك معلومات عن أحداث بعيدة مضت.

ولم يُعثر حتى الآن على دليل لوجود التابوت، لكن وثيقة وكالة الاستخبارات المركزية التي رُفعت عنها السرية عام 2000 أفادت أنه اكتُشف عام 1988.

ونصّت الوثيقة على أن التابوت مصنوع من الخشب، الذهب والفضة كما أنه مزين بملاك بستة أجنحة و"يقع في مكان ما في الشرق الأوسط حيث يتحدث الأشخاص باللغة العربية".

ووفقًا للتاريخ التوراتي، بُني هذا الصندوق الخشبي المقدس المغطى بالذهب حوالي عام ١٤٤٥ قبل الميلاد.

وتُعتبر هذه الوثيقة الصادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جزءًا من بقايا "مشروع خط الشمس" الغامض، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية كانت تعلم بمكان تابوت العهد منذ سنوات.

وحاول مشروع "خط الشمس" استخدام وسطاء نفسيين يُعرفون باسم "المشاهدين عن بُعد" لجمع معلومات استخباراتية عن أهداف باستخدام الإحداثيات فقط.

وبالعودة للحديث عن تابوت العهد، قال الوسيط الروحاني إن المكان محاط بمبانٍ قريبة تشبه المساجد، وبأشخاص "يرتدون ملابس بيضاء بالكامل تقريبًا، شعرهم أسود وعيونهم داكنة".

وأضاف الوسيط أن "الهدف مخفي تحت الأرض، في مكان مظلم ورطب، كما أنه محمي من قبل جهات، ولا يمكن فتحه حاليا إلا من قِبل المصرح لهم بذلك".

وتضمن التقرير رسومات تخطيطية وكتابات بخط اليد، يُفترض أن الوسيط قد كتبها خلال جلسة المشاهدة عن بُعد.

وشملت الرسومات ما بدا أنه مسجد وثماني "مومياوات" مصفوفة جنبًا إلى جنب، وعجلة، و"السيرافيم".

وتضمنت الوثيقة أيضًا قوائم متعددة بكلمات نذكر منها "موت"، "ممنوع"، "محمي"، "خائف"، "مُدمر" و"ألم".
 
 
 
 

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