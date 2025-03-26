تسلا تخطط لمزيد من الاستثمارات في السعودية

أعلنت شركة تسلا الأميركية لتصنيع السيارات الكهربائية أنها تخطط لمزيد من الاستثمارات في السعودية في عام 2025 وما بعده، وذلك بعد إعلان الشركة بدء المبيعات في المملكة الشهر المقبل.



وكشفت الشركة في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني لرويترز، أنها ستفتح أول متاجرها الموقتة الرسمية في 11 نيسان في العاصمة الرياض، وكذلك في جدة والدمام.



وذكرت أنها ستعلن مزيدا من التفاصيل بشأن خططها الخاصة بالسعودية خلال الأسابيع المقبلة.