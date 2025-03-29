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ظاهرة فلكية استثنائية... العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس وهذه التفاصيل!

علوم وتكنولوجيا
2025-03-29 | 07:10
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ظاهرة فلكية استثنائية... العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس وهذه التفاصيل!
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ظاهرة فلكية استثنائية... العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس وهذه التفاصيل!

يشهد العالم اليوم السبت ظاهرة فلكية نادرة تتمثّل بحدوث كسوف جزئي للشمس فوق جزء من نصف الكرة الأرضية الشمالي.

ومن المتوقع أن يستمر الكسوف، وهو السابع عشر في القرن الحادي والعشرين والأول لهذا العام، نحو أربع ساعات، من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 12:43 ظهرا بتوقيت غرينتش.

وقال فلوران ديليفلي، عالم الفلك في مرصد باريس-بي إس إل المسؤول عن حساب التقويم الفلكي في فرنسا، لوكالة فرانس برس إن "أول من يشاهد الظاهرة سيكون سكان موريتانيا والمغرب، وآخر من سيشاهدها هم سكان شمال سيبيريا".

وسيكون الكسوف الجزئي مرئيا أيضا في أوروبا، وفق مختبر الزمان والمكان في مرصد باريس، ويصل إلى ذروته عند الساعة 10:47 بتوقيت غرينتش فوق شمال شرق كندا وغرينلاند، حيث سيكون أكثر إثارة.

 

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