"فرام 2"... سبايس إكس تستعد لإطلاق أول رحلة فضائية مأهولة تحلّق فوق قطبي الأرض

تستعد شركة "سبايس إكس" لاطلاق رحلة "فرام 2"، وهي أول رحلة فضائية مأهولة تحلق فوق قطبي الأرض، الإثنين في مهمة تستمر أربعة أيام.



ومن المرتقب أن تجري خلال الرحلة تجارب علمية، مثل التقاط أول صور للأشعة السينية في الفضاء أو زرع فطر في الجاذبية الصغرى.



وسيُطلق صاروخ "فالكون 9" الذي يضم روّاد الفضاء المشاركين في هذه الرحلة من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، اعتبارا من الساعة 19,46 بالتوقيت المحلي (01,46 بتوقيت غرينتش الثلاثاء).



وقال قائد الرحلة تشون وانغ في بيان نقلته وكالة فرانس برس: "نسعى للتوصل إلى معارف وبيانات جديدة لإحراز تقدّم في استكشاف الفضاء على المدى البعيد".



واشترى وانغ هذه الرحلة الفضائية الخاصة من "سبايس إكس"، ويرافقه فيها كلّ من المخرجة النروجية يانيكه ميكلسن، والأسترالي الذي استكشف القطبين كمرشد إريك فيليبس، والباحثة الألمانية المتخصصة في الروبوتات رابيا روغه.



وعند عودتهم إلى الأرض، سيحاول رواد الفضاء الأربعة الخروج من الكبسولة من دون مساعدة طبية، في إطار دراسة لتحديد المهام البسيطة التي يمكن أن يؤديها رواد الفضاء بعد رحلة في الفضاء.

