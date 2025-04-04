الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مؤلفون يتظاهرون أمام مقر ميتا في لندن... والسبب: "سرقة" أعمالهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي

علوم وتكنولوجيا
2025-04-04 | 11:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مؤلفون يتظاهرون أمام مقر ميتا في لندن... والسبب: &quot;سرقة&quot; أعمالهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مؤلفون يتظاهرون أمام مقر ميتا في لندن... والسبب: "سرقة" أعمالهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي

تظاهر نحو مئة مؤلف بريطاني الخميس خارج المقر الرئيسي لشركة "ميتا" الأميركية في لندن، حيث اتهموا المجموعة بـ"سرقة" أعمالهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وهتف المتظاهرون "ميتا، ميتا، سارقة الكتب!"، رافعين لافتات تندد برئيس الشركة الأميركية مارك زاكربرغ.

ويبدي هؤلاء المؤلفون قلقهم إزاء استخدام "ميتا" المفترض للمكتبة الإلكترونية "LibGen" التي تعزز الوصول المجاني والمفتوح إلى المعرفة الأكاديمية والكتب والمقالات العلمية.

وفي دعوى قضائية رفعها عدد من المؤلفين ضد "ميتا" في الولايات المتحدة، أشارت وثائق داخلية للشركة إلى أن مارك زاكربرغ وافق على استخدام "LibGen"، بحسب تقارير إعلامية أميركية.

وقال ناطق باسم "ميتا" لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية: "نحترم حقوق الملكية الفكرية للأطراف الثالثة ونعتقد أن استخدامنا للمعلومات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يتوافق مع القانون المعمول به".

وفي المقابل، قال الروائي إيه جيه ويست إنه شعر "بالاستغلال والاشمئزاز" عندما اكتشف أن كتابه "The Spirit Engineer" موجود في قاعدة البيانات.

وقال ويست لوكالة فرانس برس "رؤية أعمالي (...) تُستخدم للسماح لأصحاب المليارات في مجال التكنولوجيا بكسب المزيد من المال، من دون إذني، يُعتبر أمرًا مثيرًا للاشمئزاز".

وأضاف ويست "لقد أخذوا كتبي لتغذية تكنولوجيا مصممة خصيصا لتدميري"، محاولا الدخول إلى مقر "ميتا" لتسليم رسالة موقعة من الكثير من المؤلفين، بينهم كايت موس وريتشارد أوسمان، عند مدخل الشركة، لكن الأبواب كانت مغلقة.

وحثّ ويست الحكومة للتدخل في مواجهة "أكبر هجوم على حقوق النشر البريطانية في التاريخ".

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

يتظاهرون

لندن...

والسبب:

"سرقة"

أعمالهم

لتدريب

نماذج

الذكاء

الاصطناعي

بصمات لبنانية خلف التحديث الجديد لنظام آبل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-02-12

مع اقتراب عيد الحب... "ميتا" تحذّر من عمليات احتيال رومانسية باستخدام الذكاء الاصطناعي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-02-07

الذكاء الاصطناعي يتيح لـ"ميتا" فك رموز الجمل عبر الإشارات العصبية من الدماغ... وهذه التفاصيل!

LBCI
أخبار دولية
2025-01-28

ترامب: تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك" بمثابة "جرس إنذار" للولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
2025-01-28

الفاتيكان: "ظل الشر" موجود في الذكاء الاصطناعي وندعو إلى مراقبته

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-04-02

بصمات لبنانية خلف التحديث الجديد لنظام آبل

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-04-01

صور جديدة... صخرة غريبة على المريخ تذهل العلماء

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-04-01

"سبايس اكس" تطلق أول رحلة فضائية مأهولة تحلّق فوق قطبي الأرض

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-04-01

غرسة دماغية تترجم الأفكار بطريقة شبه فورية إلى كلام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-03-30

هيفاء وهبي في إطلالة خلابة... هكذا عايدت متابعيها (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
03:42

توقيف مشتبه به بحوزته كميّة من المواد المخدرة عند مستديرة الصالومي

LBCI
آخر الأخبار
11:21

وزير الصناعة الفرنسيّ: لضرورة توقف الشركات الفرنسية عن الاستثمار في الولايات المتحدة

LBCI
آخر الأخبار
08:30

بدء جلسة مجلس الوزراء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:48

عشية انطلاق رالي الربيع... هكذا يرى اسطورة الراليات اللبنانية المنافسة لهذا الموسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

السياسة الجمركية للإدارة الأميركية تقود العالم إلى المجهول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

"Great"... من أميركا إلى ايران ولكن!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

روح جديدة في الجامعة اللبنانية الاميركية: انه رئيسها العاشر

LBCI
أخبار لبنان
13:26

وزيرة الشؤون الإجتماعية تتحدث للـLBCI عن عناوين خطة عودة النازحين السوريين الى بلادهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

ملف إكتظاظ السجون اللبنانية والبطء في المحاكمات يعود إلى الواجهة

LBCI
أخبار دولية
13:23

تفاصيل محادثات أورتاغوس...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

قبل أيّام على تقاعده... القاضي علي ابراهيم يدعي على شقيق الوزير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

دعم أوروبيّ مشروط... والإصلاح أولًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:49

هكذا سيكون طقس الـWeekend...

LBCI
خبر عاجل
02:18

معلومات للـLBCI: المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أوقف كريم سلام بناء على الإخبار المقدم من النائب فريد البستاني لكنه لم يوقف ولم يستدع شقيقه الوزير السابق أمين سلام وإذا تم استدعاء أمين سلام فسيكون ذلك بناء على معطيات وردت لدى قاضي التحقيق

LBCI
آخر الأخبار
20:10

غارة من الطيران الحربي الاسرائيلي استهدفت شقه سكنية في منطقة دلاعه - صيدا

LBCI
أمن وقضاء
03:21

الجيش: ضبط شاحنة بداخلها كمية من الأسلحة الحربية والذخائر والمخدرات في بعلبك

LBCI
اقتصاد
05:13

تسليم وتسلم في مصرف لبنان... كريم سعيد: الأولوية يجب أن تكون لسداد ودائع صغار المودعين

LBCI
خبر عاجل
02:42

أدرعي: قضينا على قائد القطاع الغربي التابع لحماس في لبنان

LBCI
اسرار
23:32

أسرار الصحف 4-4-2025

LBCI
أخبار دولية
01:59

ولي العهد السعودي تلقى اتصالا من الرئيس الإيراني... وهذا ما جرى بحثه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More