مؤلفون يتظاهرون أمام مقر ميتا في لندن... والسبب: "سرقة" أعمالهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي

تظاهر نحو مئة مؤلف بريطاني الخميس خارج المقر الرئيسي لشركة "ميتا" الأميركية في لندن، حيث اتهموا المجموعة بـ"سرقة" أعمالهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.



وهتف المتظاهرون "ميتا، ميتا، سارقة الكتب!"، رافعين لافتات تندد برئيس الشركة الأميركية مارك زاكربرغ.



ويبدي هؤلاء المؤلفون قلقهم إزاء استخدام "ميتا" المفترض للمكتبة الإلكترونية "LibGen" التي تعزز الوصول المجاني والمفتوح إلى المعرفة الأكاديمية والكتب والمقالات العلمية.



وفي دعوى قضائية رفعها عدد من المؤلفين ضد "ميتا" في الولايات المتحدة، أشارت وثائق داخلية للشركة إلى أن مارك زاكربرغ وافق على استخدام "LibGen"، بحسب تقارير إعلامية أميركية.



وقال ناطق باسم "ميتا" لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية: "نحترم حقوق الملكية الفكرية للأطراف الثالثة ونعتقد أن استخدامنا للمعلومات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يتوافق مع القانون المعمول به".



وفي المقابل، قال الروائي إيه جيه ويست إنه شعر "بالاستغلال والاشمئزاز" عندما اكتشف أن كتابه "The Spirit Engineer" موجود في قاعدة البيانات.



وقال ويست لوكالة فرانس برس "رؤية أعمالي (...) تُستخدم للسماح لأصحاب المليارات في مجال التكنولوجيا بكسب المزيد من المال، من دون إذني، يُعتبر أمرًا مثيرًا للاشمئزاز".



وأضاف ويست "لقد أخذوا كتبي لتغذية تكنولوجيا مصممة خصيصا لتدميري"، محاولا الدخول إلى مقر "ميتا" لتسليم رسالة موقعة من الكثير من المؤلفين، بينهم كايت موس وريتشارد أوسمان، عند مدخل الشركة، لكن الأبواب كانت مغلقة.



وحثّ ويست الحكومة للتدخل في مواجهة "أكبر هجوم على حقوق النشر البريطانية في التاريخ".