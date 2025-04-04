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دراسة جديدة تقارن بين ذكاء الروبوتات والبشر... وهذا ما اكتشفته!
علوم وتكنولوجيا
2025-04-04 | 15:37
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دراسة جديدة تقارن بين ذكاء الروبوتات والبشر... وهذا ما اكتشفته!
مع ازدياد تطور الذكاء الاصطناعي، أصبح من الصعب التمييز بين النماذج المحوسبة والأشخاص الحقيقيين
.
وفي التفاصيل، أعلن علماء في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو أن روبوتات الدردشة الرائدة قد حققت إنجازًا هامًا حيث اجتاز كلٌّ من تشات جي بي تي، OpenAI، وLLaMa، المُطوّر لتطبيق Meta AI على واتساب وفيسبوك، اختبار تورينغ الشهير.
وابتكر البريطاني آلان تورينغ، عام ١٩٥٠، اختبار تورينغ، أو "لعبة المحاكاة"، وهو مقياس قياسي لاختبار ذكاء الآلة.
ويجتاز الذكاء الاصطناعي الاختبار عندما يعجز الإنسان عن التمييز بشكل صحيح بين استجابة الإنسان والآلة.
وقال علماء في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو إن النتائج شكّلت أول دليل تجريبي على قدرة أي نظام اصطناعي تجاوز اختبار تورينغ.
وأجرى المشاركون خلال الدراسة محادثات عبر الإنترنت لمدة خمس دقائق في وقت واحد مع إنسان وأنظمة الذكاء الاصطناعي، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد الفارق.
وقال الفريق إن أداء الذكاء الاصطناعي كان أفضل عند إرشاده مسبقًا لانتحال شخصية بشرية، لكن هذا الأمر لا يعني أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لم تتجاوز اختبار تورينغ.
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