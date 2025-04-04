الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دراسة جديدة تقارن بين ذكاء الروبوتات والبشر... وهذا ما اكتشفته!

علوم وتكنولوجيا
2025-04-04 | 15:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دراسة جديدة تقارن بين ذكاء الروبوتات والبشر... وهذا ما اكتشفته!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
دراسة جديدة تقارن بين ذكاء الروبوتات والبشر... وهذا ما اكتشفته!

مع ازدياد تطور الذكاء الاصطناعي، أصبح من الصعب التمييز بين النماذج المحوسبة والأشخاص الحقيقيين.
 
وفي التفاصيل، أعلن علماء في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو أن روبوتات الدردشة الرائدة قد حققت إنجازًا هامًا حيث اجتاز كلٌّ من تشات جي بي تي، OpenAI، وLLaMa، المُطوّر لتطبيق Meta AI على واتساب وفيسبوك، اختبار تورينغ الشهير.

وابتكر البريطاني آلان تورينغ، عام ١٩٥٠، اختبار تورينغ، أو "لعبة المحاكاة"، وهو مقياس قياسي لاختبار ذكاء الآلة.

ويجتاز الذكاء الاصطناعي الاختبار عندما يعجز الإنسان عن التمييز بشكل صحيح بين استجابة الإنسان والآلة.

وقال علماء في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو إن النتائج شكّلت أول دليل تجريبي على قدرة أي نظام اصطناعي تجاوز اختبار تورينغ.

وأجرى المشاركون خلال الدراسة محادثات عبر الإنترنت لمدة خمس دقائق في وقت واحد مع إنسان وأنظمة الذكاء الاصطناعي، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد الفارق.
 
وقال الفريق إن أداء الذكاء الاصطناعي كان أفضل عند إرشاده مسبقًا لانتحال شخصية بشرية، لكن هذا الأمر لا يعني أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لم تتجاوز اختبار تورينغ.
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

جديدة

تقارن

الروبوتات

والبشر...

اكتشفته!

LBCI التالي
مؤلفون يتظاهرون أمام مقر ميتا في لندن... والسبب: "سرقة" أعمالهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي
بصمات لبنانية خلف التحديث الجديد لنظام آبل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-01-28

دراسة: الميكروبيوم المعوي لا يتفاعل بالطريقة نفسها لدى كل البشر مع المستحلبات الغذائية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-02-13

هل بإمكان الذكاء الاصطناعي معالجة الخلافات الزوجية؟... هذا ما كشفته دراسة جديدة

LBCI
صحة وتغذية
2025-01-07

دراسة تعيد إحياء جدل بشأن إضافة الفلور إلى مياه الشفة... فهل يؤثر على ذكاء الأطفال؟

LBCI
صحة وتغذية
2025-03-16

علاقة صادمة بين التوتر والشيب المبكر... هذا ما كشفته دراسة جديدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:03

مؤلفون يتظاهرون أمام مقر ميتا في لندن... والسبب: "سرقة" أعمالهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-04-02

بصمات لبنانية خلف التحديث الجديد لنظام آبل

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-04-01

صور جديدة... صخرة غريبة على المريخ تذهل العلماء

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-04-01

"سبايس اكس" تطلق أول رحلة فضائية مأهولة تحلّق فوق قطبي الأرض

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
00:07

مصادر لرويترز: تعليق اتفاق تيك توك بالولايات المتحدة بعدما أشارت الصين للبيت الأبيض إلى أنها لن توافق عليه

LBCI
رياضة
13:48

عشية انطلاق رالي الربيع... هكذا يرى اسطورة الراليات اللبنانية المنافسة لهذا الموسم

LBCI
أخبار دولية
00:08

واشنطن تعلن زيادة مساعداتها المالية لبورما

LBCI
أخبار دولية
23:38

الحكومة السورية تقول إنها تابعت بـ"اهتمام" تقرير "العفو الدولية" بشأن أحداث الساحل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:48

عشية انطلاق رالي الربيع... هكذا يرى اسطورة الراليات اللبنانية المنافسة لهذا الموسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

السياسة الجمركية للإدارة الأميركية تقود العالم إلى المجهول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

"Great"... من أميركا إلى ايران ولكن!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

روح جديدة في الجامعة اللبنانية الاميركية: انه رئيسها العاشر

LBCI
أخبار لبنان
13:26

وزيرة الشؤون الإجتماعية تتحدث للـLBCI عن عناوين خطة عودة النازحين السوريين الى بلادهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

ملف إكتظاظ السجون اللبنانية والبطء في المحاكمات يعود إلى الواجهة

LBCI
أخبار دولية
13:23

تفاصيل محادثات أورتاغوس...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

قبل أيّام على تقاعده... القاضي علي ابراهيم يدعي على شقيق الوزير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

دعم أوروبيّ مشروط... والإصلاح أولًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:49

هكذا سيكون طقس الـWeekend...

LBCI
خبر عاجل
02:18

معلومات للـLBCI: المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أوقف كريم سلام بناء على الإخبار المقدم من النائب فريد البستاني لكنه لم يوقف ولم يستدع شقيقه الوزير السابق أمين سلام وإذا تم استدعاء أمين سلام فسيكون ذلك بناء على معطيات وردت لدى قاضي التحقيق

LBCI
أمن وقضاء
03:21

الجيش: ضبط شاحنة بداخلها كمية من الأسلحة الحربية والذخائر والمخدرات في بعلبك

LBCI
اقتصاد
05:13

تسليم وتسلم في مصرف لبنان... كريم سعيد: الأولوية يجب أن تكون لسداد ودائع صغار المودعين

LBCI
خبر عاجل
02:42

أدرعي: قضينا على قائد القطاع الغربي التابع لحماس في لبنان

LBCI
أخبار دولية
01:59

ولي العهد السعودي تلقى اتصالا من الرئيس الإيراني... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
02:14

رجي: التطبيع غير مطروح والمحادثات السياسية المباشرة مرفوضة

LBCI
أخبار دولية
13:23

تفاصيل محادثات أورتاغوس...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More