"قد تعرض بعثات الفضاء المستقبلية للخطر"... ميكروبات غريبة موجودة على سطح القمر تشغل بال العلماء!

كشفت دراسة حديثة، لم تخضع بعد لمراجعة الأقران، وجود ميكروبات غريبة تعيش في أجزاء مظلمة على سطح القمر، تُعرف أيضًا باسم "المناطق المظللة " (PSRs).

وتقع هذه الجيوب المظللة على سطح القمر داخل فوهات ومنخفضات بالقرب من قطبي القمر، وتبقى بعيدة عن أشعة الشمس على مدار العام.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة جون موريس، عالم الكواكب والأستاذ المشارك في جامعة يورك بالمملكة المتحدة، إن الميكروبات عادةً ما تُقتل في الفضاء بالحرارة والأشعة فوق البنفسجية.

وبحسب الدراسة، من المحتمل أن تكون الميكروبات الأرضية التي انتقلت على متن المركبات الفضائية ورواد الفضاء الذين هبطوا على القمر قد لوّثت سطح القمر، وربما استقرت داخل الخلايا اللمفاوية المستقرة (PSRs) وظلت على قيد الحياة لعقود في حالة خمول.

ويأمل العلماء في أخذ عينات من الجليد من داخل هذه الجسيمات للتحقيق في مصدرها، لأن وجودها قد يعرض بعثات الفضاء المستقبلية للخطر.

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