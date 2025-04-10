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فيديو مصمم بالذكاء الاصطناعي يكشف عن الشكل المحتمل للمسيح (فيديو)

علوم وتكنولوجيا
2025-04-10 | 09:20
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فيديو مصمم بالذكاء الاصطناعي يكشف عن الشكل المحتمل للمسيح (فيديو)
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فيديو مصمم بالذكاء الاصطناعي يكشف عن الشكل المحتمل للمسيح (فيديو)

كشف فيديو مُصمم بالذكاء الاصطناعي ومستوحى من كفن تورينو، عن شكل المسيح المحتمل.

وفي التفاصيل، أُدخلت صور قماش كفن تورينو إلى برنامج "ميدجورني"، مُولّد صور بالذكاء الاصطناعي، حيث أنتج صورة وفيديو واقعيين للمسيح وهو يرمش ويبتسم ويصلي.

ونُشر المقطع على منصة إكس، حيث وصفه المستخدمون بأنه "الوجه الحقيقي ليسوع".

ومع ذلك، أشار آخرون إلى أن هذه التقنية جعلت يسوع يبدو أبيض البشرة، في حين أنه كان من المفترض أن تكون بشرته سمراء داكنة مثل سكان الشرق الأوسط.

وفي حديث سابق لموقع "ديلي ميل" البريطاني، صرحت الدكتورة ميريديث وارن أنه "كان من المفترض أن تكون بشرة يسوع بنية وعينيه بنيتين، مثل السكان المحليين في الشرق".

ومن المثير للاهتمام أن هذه النسخة المُولّدة بالذكاء الاصطناعي للمسيح تشبه العديد من صوره في الفن الكلاسيكي.

ويُذكر أن الكفن قد حُفظ منذ عام ١٥٧٨ في الكنيسة الملكية بكاتدرائية سان جيوفاني باتيستا في تورينو، إيطاليا.
 
 

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