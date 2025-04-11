الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"استيقاظ" ثقب أسود في كوكبة العذراء... هذا ما اكتشفه العلماء

علوم وتكنولوجيا
2025-04-11 | 15:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;استيقاظ&quot; ثقب أسود في كوكبة العذراء... هذا ما اكتشفه العلماء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"استيقاظ" ثقب أسود في كوكبة العذراء... هذا ما اكتشفه العلماء

استيقظ الثقب الأسود الضخم في قلب إحدى مجرّات كوكبة العذراء، وبدأ بإنتاج نفثات من الأشعة السينية على فترات منتظمة تقريبا، الأمر الذي حّير علماء الفلك، وفقا لدراسة نشرت اليوم الجمعة.

ولم تكن المجرة البعيدة "SDSS1335+0728" الواقعة على مسافة 300 مليون سنة ضوئية، تحظى باهتمام كبير من علماء الفلك ولكنها أصدرت فجأة سطوعا مميزا في نهاية عام 2019 وفي شباط 2024.

وفي هذا السياق، بدأ فريق بقيادة لورينا هيرنانديز غارسيا من جامعة فالبارايسو في تشيلي بمراقبة نفثات الأشعة السينية على فترات منتظمة تقريبا وكان ذلك مؤشرا إلى أن ثقبه الأسود كان "يستيقظ".

وتحتوي معظم المجرات، بما في ذلك مجرة درب التبانة، على ثقب أسود ضخم في مركزها، وهو جسم غير ظاهر لأنه مضغوط جدا لدرجة أن قوة الجاذبية الناجمة عنه تمنع حتى الضوء من التسرب.

ويتمزق أي نجم إذا اقترب كثيرا من الثقب الأسود الذي يمر أحيانًا بمراحل طويلة من الخمول لا يجذب خلالها المادة بشكل نشط ولا يمكن اكتشاف أي إشعاع حوله.

وباتت المنطقة الساطعة والمضغوطة في قلب "SDSS1335+0728" تُصنَّف على أنها نواة مجرّية نشطة، يطلق عليها اسم "أنسكي".

وقالت هيرنانديز غارسيا في بيان إن "هذا الحدث النادر يوفّر الفرصة لمراقبة سلوك الثقب الأسود في الوقت الحقيقي، باستخدام مجموعة تلسكوبات فضائية عاملة بالأشعة السينية". (...)

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

كوكبة

العذراء...

اكتشفه

العلماء

فيديو مصمم بالذكاء الاصطناعي يكشف عن الشكل المحتمل للمسيح (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-04-04

أنواع مختلفة من الأطعمة تساهم في العيش مطولا... هذا ما اكتشفه العلماء

LBCI
منوعات
09:20

"أحد أعظم ألغاز العالم"... بوابة الآلهة الغامضة في البيرو تعود إلى الواجهة: هذا ما كشفه العلماء!

LBCI
منوعات
2025-03-19

اكتشاف مدهش قد يقلب الموازين... هذا ما عثر عليه العلماء داخل أحد الأهرامات!

LBCI
منوعات
2025-03-27

"اكتشاف قد يقلب التاريخ البشري"... مدينة مخفية تحت الأهرامات تثير دهشة العلماء وهذه التفاصيل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-04-10

فيديو مصمم بالذكاء الاصطناعي يكشف عن الشكل المحتمل للمسيح (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-04-08

أمان المراهقين أولوية... "ميتا" توسّع نطاق حساباتهم إلى منصّات جديدة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-04-07

"قد تعرض بعثات الفضاء المستقبلية للخطر"... ميكروبات غريبة موجودة على سطح القمر تشغل بال العلماء!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-05

تيك توك: ورقة تفاوض بين الولايات المتحدة والصين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-01-01

بصورة مميزة تجمعها به...هكذا اختتمت داليدا زوجة رامي عياش عام 2024

LBCI
خبر عاجل
2025-02-08

تعميمان لحاكم مصرف لبنان بالإنابة... وهذا ما جاء فيهما

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-08

مصر ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-17

"الصحة" تعلن حصيلة تطورات اليومين الأخيرين على الحدود اللبنانية - السورية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

تأثير سياسات ترامب تطال الثقافة الإجتماعية المحافظة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إجراءات للجيش اللبنانيّ لمكافحة التهريب وضبط الحوادث الأمنية على الحدود اللبنانية السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

حرب غزة الحاضر الابرز في منتدى انطاليا الدبلوماسيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إسرائيل أمام تحدي صفقة الأسرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

سلطنة عمان تجمع أميركا وايران مجددًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

الرواتب والتقديمات على الطاولة... وكل الأنظار تتجه إلى 28 نيسان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

الجمهور اللبناني على موعد الليلة مع سهرة من حفلة لفرقة كركلا

LBCI
أخبار دولية
13:26

من واشنطن إلى بكين... حرب التعريفات بلا هوادة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

ملف المرفأ يتحرك من الباب العالي ابراهيم وصليبا أمام البيطار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:39

منخفض جوي يؤثر على لبنان... وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين

LBCI
اقتصاد
02:05

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
23:26

وصول حاملة طائرات أميركية ثانية إلى الشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
00:52

تحطم مروحية في نهر هدسون في نيويورك (صور وفيديو)

LBCI
اسرار
23:43

أسرار الصحف 11-4-2025

LBCI
أخبار لبنان
01:26

جنبلاط: للوقوف دقيقة صمت وتأمل ومراجعة بدل إعطاء الدروس في كيفية التصرف

LBCI
أخبار دولية
05:10

الدولار يبلغ أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من 3 سنوات

LBCI
آخر الأخبار
05:38

الرئيس عون لأصحاب المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والآليات - "النافعة": أنا هنا لأني أعرف مشاكلكم والمطلوب منكم إبلاغي بالصعوبات التي تواجهكم وأقول لكم من يغطّي الفساد هو مشارك فيه فكونوا انتم عيوننا وأنا ووزير الداخلية هنا لمساعدتكم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More