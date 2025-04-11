"استيقاظ" ثقب أسود في كوكبة العذراء... هذا ما اكتشفه العلماء

استيقظ الثقب الأسود الضخم في قلب إحدى مجرّات كوكبة العذراء، وبدأ بإنتاج نفثات من الأشعة السينية على فترات منتظمة تقريبا، الأمر الذي حّير علماء الفلك، وفقا لدراسة نشرت اليوم الجمعة.



ولم تكن المجرة البعيدة "SDSS1335+0728" الواقعة على مسافة 300 مليون سنة ضوئية، تحظى باهتمام كبير من علماء الفلك ولكنها أصدرت فجأة سطوعا مميزا في نهاية عام 2019 وفي شباط 2024.



وفي هذا السياق، بدأ فريق بقيادة لورينا هيرنانديز غارسيا من جامعة فالبارايسو في تشيلي بمراقبة نفثات الأشعة السينية على فترات منتظمة تقريبا وكان ذلك مؤشرا إلى أن ثقبه الأسود كان "يستيقظ".



وتحتوي معظم المجرات، بما في ذلك مجرة درب التبانة، على ثقب أسود ضخم في مركزها، وهو جسم غير ظاهر لأنه مضغوط جدا لدرجة أن قوة الجاذبية الناجمة عنه تمنع حتى الضوء من التسرب.



ويتمزق أي نجم إذا اقترب كثيرا من الثقب الأسود الذي يمر أحيانًا بمراحل طويلة من الخمول لا يجذب خلالها المادة بشكل نشط ولا يمكن اكتشاف أي إشعاع حوله.



وباتت المنطقة الساطعة والمضغوطة في قلب "SDSS1335+0728" تُصنَّف على أنها نواة مجرّية نشطة، يطلق عليها اسم "أنسكي".



وقالت هيرنانديز غارسيا في بيان إن "هذا الحدث النادر يوفّر الفرصة لمراقبة سلوك الثقب الأسود في الوقت الحقيقي، باستخدام مجموعة تلسكوبات فضائية عاملة بالأشعة السينية". (...)



