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في أوساكا اليابانية... التقنيات المستقبلية تطغى على معرض إكسبو 2025 الدولي
علوم وتكنولوجيا
2025-04-13 | 07:00
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في أوساكا اليابانية... التقنيات المستقبلية تطغى على معرض إكسبو 2025 الدولي
انطلق معرض إكسبو 2025 الدولي الأحد في أوساكا اليابانية، بمشاركة نحو 160 دولة ومنطقة حيث ركزت اليابان على التقنيات المستقبلية في عالم تسوده الانقسامات، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
واختارت أوساكا موضوع "مجتمع المستقبل" محورا لهذا المعرض الذي استضافته دبي قبل ثلاث سنوات، وتتمحور النسخة اليابانية على الذكاء الاصطناعي وقطاع الفضاء.
ومن أبرز معالم المعرض الذي يستمر إلى 13 تشرين الأول المقبل على جزيرة يوميشيما الاصطناعية، نيزك مريخي، و32 منحوتة لشخصية "هالو كيتي" متنكرة في شكل طحالب، واستعراضات لطائرات مسيّرة، وقلب صغير نابض زُرع باستخدام الخلايا الجذعية، يُعرض للجمهور للمرة الأولى.
وسبق لأوساكا أن استضافت نسخة عام 1970 التي أحدثت أثرا كبيرا على الأرخبيل في مرحلة نهضته اقتصادية.
وتتيح المعارض الدولية التي تُقام في مواقع عالمية مختلفة منذ عام 1851 للدول المشاركة فيها الفرصة للتنافس من خلال هندسة أجنحتها وعرض ثقافاتها وتقنياتها، ويُعدّ برج إيفل في باريس مثلا جزءا من إرث المعرض العالمي الذي نظمته العاصمة الفرنسية عام 1889.
وفي هذه النسخة، تحيط بالأجنحة الوطنية "حلقة كبرى" ضخمة يبلغ محيطها كيلومترين وارتفاعها 20 مترا، وهي أكبر هيكل معماري خشبي في العالم وفقا لموسوعة "غينيس" ومبتكرها سو فوجيموتو.
وفي احتفال الافتتاح الذي أقيم السبت وجمع بين الذكاء الاصطناعي ورقصات الكابوكي، أمل الإمبراطور الياباني ناروهيتو في أن يوفر معرض إكسبو 2025 "لشعوب العالم فرصة لكي تحترم ليس فقط حياتها الخاصة، بل كذلك وجود الآخرين". (...)
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