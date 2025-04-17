غوغل ستعطل تقييمات المدارس عبر تطبيق الخرائط... وهذه التفاصيل

تعتزم غوغل تعطيل التقييمات والمراجعات التي يضعها مستخدمو تطبيق الخرائط "Google Maps" للمدارس حول العالم في نهاية نيسان، وفق ما علمت وكالة فرانس برس الأربعاء.



وقال ناطق باسم الشركة الأميركية إن "هذا القرار يأتي بسبب الوجود المتكرر لمساهمات خارج الموضوع، وضارة، وتنتهك سياساتنا".



ورصد صحافي من وكالة فرانس برس الأربعاء جملة تعليقات سلبية على صفحات مدارس في العاصمة الفرنسية باريس، نذكر منها "مدرسة بائسة" و"فاسدة" و"معلمون فظيعون".



وأوضحت المجموعة أن هذا الإجراء سيطبق على "مؤسسات التعليم العام" في مختلف أنحاء العالم، وسيُنفذ بدءا من نهاية الشهر الجاري، على أن يستغرق نشره بالكامل أسابيع عدة، مع حذف كل المراجعات والتقييمات الموجودة حاليا.



ويتيح تطبيق خرائط غوغل للمستخدمين تقييم الأماكن التي يزورونها على مقياس يتراوح من 1 إلى 5، بالإضافة إلى خانة التعليقات.