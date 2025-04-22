حجمه أضخم من الشمس بسبع مرات... ثقب أسود غامض يضع العلماء في حيرة!

رصد العلماء ثقبًا أسود اللون، وحيدًا ينجرف عبر مجرة درب التبانة، من دون أي نجوم تدور حوله.وقال العلماء إن هذا الجسم الغامض يقع على بُعد حوالي 5000 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة القوس، بحجم أضخم من الشمس بسبع مرات.ووجد العلماء أن الثقب الأسود يتحرك بسرعة حوالي 51 كيلومترًا في الثانية (114,000 ميل في الساعة) بالنسبة للنجوم المحيطة به.ويعتقد العلماء أن انفجاراً ساهم في ولادة هذا الثقب وظهوره في الفضاء.وأمل العلماء في اكتشاف ثقوب سوداء أخرى باستخدام تلسكوب نانسي جريس رومان الفضائي، المقرر إطلاقه عام 2027.