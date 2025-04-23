الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لهذا السبب... الاتحاد الأوروبي يفرض غرامات مالية على "آبل" و"ميتا"

علوم وتكنولوجيا
2025-04-23 | 09:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لهذا السبب... الاتحاد الأوروبي يفرض غرامات مالية على &quot;آبل&quot; و&quot;ميتا&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لهذا السبب... الاتحاد الأوروبي يفرض غرامات مالية على "آبل" و"ميتا"

أعلنت المفوّضية الأوروبية الأربعاء فرض غرامتَين باهظتين على "آبل" و"ميتا" لمخالفتهما قواعد المنافسة، في خضمّ الحرب التجارية الدائرة مع الولايات المتحدة.

وفرضت المفوّضية الأوروبية غرامة مقدارها 500 مليون يورو على "آبل"، على خلفية بنود تعسّفية في متجر التطبيقات الخاص بها، على حساب مقدّمي التطبيقات وعملائهم.

أما "ميتا"، فقد غُرّمت 200 مليون يورو بسبب انتهاكها إحدى قواعد استخدام البيانات الشخصية.

وأكدت المفوّضية الأوروبية أنها تسعى إلى ضمان امتثال الشركات للقواعد المعمول بها من خلال الحوار وليست العقوبات الهدف الأساسي من النظام الجديد بل وسيلة ردع.

غير أن الغرامات قد ترتفع بسرعة إذا لم تظهر "آبل" أو "ميتا" أيّ حسن نيّة، إذ ينبغي للشركتين "الالتزام بقرارات المفوّضية في مهلة 60 يوما، وإلا تفرض عليهما غرامات تهديدية"، بحسب ما حذّرت المفوّضية.

وسارعت "آبل" إلى الاحتجاج على "القرار المجحف"، معلنة نيّتها الطعن فيه مع مواصلة الحوار مع الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت "ميتا" من جهتها أن "المفوّضية الأوروبية تضع العصي في الدواليب للشركات الأميركية المزدهرة مع السماح للشركات الصينية والأوروبية بالعمل وفق معايير مختلفة"، بحسب ما قال جويل كابلان مدير الشؤون الدولية في المجموعة والعضو السابق في الحزب الجمهوري والحليف الوثيق لترامب.

المصدر: فرانس برس

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

السبب...

الاتحاد

الأوروبي

غرامات

مالية

"آبل"

و"ميتا"

حجمه أضخم من الشمس بسبع مرات... ثقب أسود غامض يضع العلماء في حيرة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-01-31

ترامب: "حتما" سأفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-04-15

"ميتا" ستدرب نماذجها للذكاء الاصطناعي على بيانات مستخدميها الأوروبيين

LBCI
أخبار دولية
2025-02-17

الاتحاد الأوروبي: اجتماع باريس "جدد التأكيد" أن أوكرانيا تستحق "السلام عبر القوة"

LBCI
أخبار دولية
2025-02-02

الاتحاد الأوروبي يعلن أنه "سيرد بحزم" إذا فرضت عليه رسوم جمركية "غير منصفة"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-04-22

حجمه أضخم من الشمس بسبع مرات... ثقب أسود غامض يضع العلماء في حيرة!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-04-17

علماء يؤكدون رصد أقوى "مؤشرات" للحياة في كوكب خارج النظام الشمسي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-04-17

غوغل ستعطل تقييمات المدارس عبر تطبيق الخرائط... وهذه التفاصيل

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-04-16

سر ظهور الماء على كوكب الأرض... اكتشاف جديد بانتظار العلماء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-19

الوفد اللبناني إلى واشنطن... بين الإصلاح والاستثمار

LBCI
فنّ
2025-03-15

قضية شون "ديدي" كومز تعود إلى الواجهة مجدداً... إليكم آخر المستجدات!

LBCI
أخبار لبنان
11:00

معلنًا المباشرة بورش العمل الإصلاحية... عيسى الخوري: القطاع الصناعيّ سيادي بإمتياز

LBCI
أخبار لبنان
10:32

الاتحادات الرياضية اللبنانية: قرارات بيراقداريان خطوة نحو تنظيف الوسط الرياضيّ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:00

جولة لوزير الثقافة على المعالم الأثرية ومشاريع الترميم وإحياء التراث في طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
06:21

شؤون إسلامية ووطنية في جلسة لمجلس المفتين برئاسة دريان

LBCI
أخبار دولية
06:15

الرئيس الفلسطيني يحض حركة حماس على تسليم الرهائن الاسرائيليين

LBCI
أخبار لبنان
02:44

كنعان يكشف للـLBCI عن محور لقاءاته مع المسؤولين الاميركيين

LBCI
أخبار لبنان
00:27

أورتاغوس: ترامب سيزور السعودية في أول جولة شرق أوسطية والإدارة الأميركية تدعم مسار التعافي في لبنان بقيادة شجاعة

LBCI
أخبار لبنان
16:55

سلسلة لقاءات للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

شوكولا دبي تشعل أزمة الفستق الحلبي بعد جنون التيك توك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الوفد اللبناني في واشنطن: الاصلاحات ضرورية للبنان لا لأي طرف آخر والمشوار شاق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

المغترب اللبناني من قلب باريس يحيي العادات والتقاليد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
04:46

صدمة كبيرة في الوسط الفني... الموت يغيب الإعلامي صبحي عطري

LBCI
أخبار دولية
13:05

الساعات الأخيرة للبابا فرنسيس...

LBCI
حال الطقس
01:12

تأثير اضطراب صحراوي على لبنان: حرارة مرتفعة وغُبار كثيف.. ومطر موحل مُحتمل ليل الخميس

LBCI
أخبار لبنان
05:21

الحجار: تعديل موعد الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية إلى السبت 24 أيار بسبب عيد المقاومة والتحرير

LBCI
اخبار البرامج
15:54

"رياض سلامة كان كبش محرقة"... محمد الحوت في حديث مؤثر عن زوجته الراحلة وهذا ما قاله عن الميدل إيست (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

المغترب اللبناني من قلب باريس يحيي العادات والتقاليد

LBCI
أخبار لبنان
08:40

وفد من "حزب الله" زار الراعي مطمئنًا: البطريرك أكد وجوب العمل على إخراج العدو الإسرائيلي تطبيقًا للـ1701

LBCI
أخبار لبنان
00:27

أورتاغوس: ترامب سيزور السعودية في أول جولة شرق أوسطية والإدارة الأميركية تدعم مسار التعافي في لبنان بقيادة شجاعة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More