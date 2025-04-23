لهذا السبب... الاتحاد الأوروبي يفرض غرامات مالية على "آبل" و"ميتا"

أعلنت المفوّضية الأوروبية الأربعاء فرض غرامتَين باهظتين على "آبل" و"ميتا" لمخالفتهما قواعد المنافسة، في خضمّ الحرب التجارية الدائرة مع الولايات المتحدة.



وفرضت المفوّضية الأوروبية غرامة مقدارها 500 مليون يورو على "آبل"، على خلفية بنود تعسّفية في متجر التطبيقات الخاص بها، على حساب مقدّمي التطبيقات وعملائهم.



أما "ميتا"، فقد غُرّمت 200 مليون يورو بسبب انتهاكها إحدى قواعد استخدام البيانات الشخصية.



وأكدت المفوّضية الأوروبية أنها تسعى إلى ضمان امتثال الشركات للقواعد المعمول بها من خلال الحوار وليست العقوبات الهدف الأساسي من النظام الجديد بل وسيلة ردع.



غير أن الغرامات قد ترتفع بسرعة إذا لم تظهر "آبل" أو "ميتا" أيّ حسن نيّة، إذ ينبغي للشركتين "الالتزام بقرارات المفوّضية في مهلة 60 يوما، وإلا تفرض عليهما غرامات تهديدية"، بحسب ما حذّرت المفوّضية.



وسارعت "آبل" إلى الاحتجاج على "القرار المجحف"، معلنة نيّتها الطعن فيه مع مواصلة الحوار مع الاتحاد الأوروبي.



واعتبرت "ميتا" من جهتها أن "المفوّضية الأوروبية تضع العصي في الدواليب للشركات الأميركية المزدهرة مع السماح للشركات الصينية والأوروبية بالعمل وفق معايير مختلفة"، بحسب ما قال جويل كابلان مدير الشؤون الدولية في المجموعة والعضو السابق في الحزب الجمهوري والحليف الوثيق لترامب.



المصدر: فرانس برس