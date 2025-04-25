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الشمس كما لم ترونها من قبل... صورة دقيقة يقدّمها العلماء بهذه الطريقة

علوم وتكنولوجيا
2025-04-25 | 14:00
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الشمس كما لم ترونها من قبل... صورة دقيقة يقدّمها العلماء بهذه الطريقة
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الشمس كما لم ترونها من قبل... صورة دقيقة يقدّمها العلماء بهذه الطريقة

نشر العلماء الصورة الأكثر تفصيلاً للشمس حتى يومنا هذا، حيث قدّمت الأخيرة لمحةً دقيقة حول طاقتها المغناطيسية الشديدة.

وفي التفاصيل، التقطت ثلاث كاميرات متزامنة مئات الصور في ثوانٍ معدودة باستخدام إعدادات مختلفة، ما أتاح رؤية ثلاثية الأبعاد لهياكل الشمس.

وكشفت الصورة المنشورة حديثًا عن مجموعة من البقع الشمسية على سطح الشمس، وهي مناطق ذات نشاط مغناطيسي مكثف وغالبا ما تؤدي إلى توهجات شمسية وانبعاثات كتلية إكليلية.

وقالت الدكتورة ستايسي سويكا إن هذه الرؤية شكّلت لحظةً سريالية كونها كانت تتويجًا لأشهر من المحاذاة البصرية والاختبار والعمل الجماعي عبر القارات.

وصرح الفريق بأن الجهاز الجديد قد يساعد في الكشف عن تفاصيل خفية حول المجال المغناطيسي الشمسي، الأمر الذي يُعتبر ببالغ الأهمية لفهم التوهجات الشمسية وطقس الفضاء.
 
 

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