في البيرو... اكتشاف مقبرة عمرها 5 آلاف سنة

اكتشف علماء آثار في بيرو مقبرة امرأة عاشت قبل نحو خمسة آلاف سنة، والتي ربما كانت تنتمي إلى الطبقات العليا من حضارة كارال القديمة، الأمر الذي يشير إلى أهمية المرأة بالمدينة في ذلك الوقت.



وكانت كارال مأهولة بالسكان في الوقت نفسه الذي قامت فيه الحضارات المصرية والصينية والسومرية القديمة، لكن على عكس هذه الحضارات، يقول الباحثون إنها كانت تتطور في عزلة تامة.



وكانت منطقة أسبيرو الواقعة في كارال والتي عثر فيها على المقبرة تستخدم سابقا مكبا للنفايات.



وقال عالم الآثار ديفيد بالومينو لرويترز يوم الخميس "هذه مقبرة مهمة لأنها تحتوي على عناصر تشير إلى امرأة ذات مكانة مرموقة"، مشيرا إلى طريقة لف الجثة والحفاظ على جلدها وشعرها وأظافرها.



وأضاف ديفيد بالومينو أنه من المحتمل أن المرأة توفيت في عمر يتراوح بين 20 و35 عاما، وعليها عباءة من الريش الأزرق والبني، والتي يحتمل أن تكون لطائر من منطقة الأمازون.



وقال ديفيد بالومينو إن المقبرة كانت محاطة بسلال مليئة بالقرابين والمزهريات ووضح أن الاكتشاف أظهر أن "الرجال لم يكونوا وحدهم من يلعبون دورا مهما في هذه الحضارة".



ورغم أن الباحثين لا يعرفون التاريخ الدقيق للدفن، فإن حضارة كارال كانت قائمة قبل الميلاد بنحو ثلاثة آلاف سنة.