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عمرها 113 مليون سنة... اكتشاف حفرية لأقدم نملة معروفة في البرازيل
علوم وتكنولوجيا
2025-04-26 | 11:00
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عمرها 113 مليون سنة... اكتشاف حفرية لأقدم نملة معروفة في البرازيل
حدد العلماء تفاصيل بقايا متحجرة لأقدم نملة معروفة وهي حشرة مجنحة عاشت قبل نحو 113 مليون سنة في عصر الديناصورات، وعُثر عليها محفوظة في حجر جيري تم العثور عليه في شمال شرق البرازيل.
وينتمي هذا النوع المعروف باسم "فولكانيدريس كراتينسيس" إلى فصيلة يطلق عليها اسم "نمل الجحيم" نظرا لفكيها "المخيفين" وكانت منتشرة على نطاق جغرافي واسع خلال العصر الطباشيري لكنها لم تعد موجودة اليوم.
وكانت فولكانيدريس، وهي نملة متوسطة الحجم، تمتلك فكين متخصصين للغاية يمكناها من تثبيت فريستها وتمزيقها ولها أجنحة وأداة لدغ متطورة تشبه أداة الدبور.
وقال خبير الحشرات أندرسون لبيكو من متحف علم الحيوان في جامعة ساو باولو، والذي ترأس فريق معدي دراسة بشأن الاكتشاف نشرت هذا الأسبوع في مجلة كارنت بيولوجي "إذا لم يكن من يقوم بالتدقيق خبيرا فمن المحتمل أن يتم الخلط بين هذا النوع وبين الدبور".
وقال لبيكو لوكالة "رويترز": "من المحتمل أن نمل فولكانيدريس كان يستخدم فكيه للتعامل مع فرائسه بطريقة معينة".
ويزيد عمر الحفرية بنحو 13 مليون سنة على أقدم أنواع النمل المعروفة سابقا والتي اكتشفت في فرنسا وميانمار محفوظة في حفريات من الكهرمان.
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