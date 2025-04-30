"قد يحتوي على مكونات الحياة"... علماء يكتشفون كوكبًا جديدًا يختبئ في نظامنا الشمسي

استخدم فريق دولي من تايوان، اليابان وأستراليا بياناتٍ جُمعت على مدار 40 عامًا من مسبارين فضائيين لتتبع ما يعتقدون أنها علامات على دوران كوكب بعيد حول الشمس.



وفي التفاصيل، ظهر الكوكب التاسع أو الكوكب إكس كما تُسميه ناسا كاحتمالٍ حقيقي لأول مرة عام 2016، عندما قدّم فلكانيان من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أدلةً على وجود قوة جاذبية كبيرة أبعد بكثير من نبتون.



ورجحت دراسة جديدة أن جسمًا واحدًا محتملًا يتحرك ببطءٍ حول الشمس على بُعدٍ يتراوح بين 46.5 مليار و65.1 مليار ميلًا تقريبًا أي يبعد عن الشمس بحوالي 20 مرة مقارنة ببلوتو.



وبما أن الكوكب إكس قد يكون بعيدًا جدًا، فإن الدراسة الجديدة افترضت أنه على الأرجح جليدي مثل أورانوس أو نبتون.



وإن الاحتمال الوحيد لوجود حياة على كوكب إكس، هو ما يُطلق عليه العلماء اسم "البيئة المتطرفة"، وهي ميكروبات يمكنها البقاء والازدهار في ظروف قاسية للغاية حيث تموت معظم أشكال الحياة.



وتشمل هذه الظروف درجات حرارة عالية أو منخفضة جدًا أو ضغطًا مرتفعًا أو حموضة شديدة أو حتى مستويات إشعاع عالية.



أما على الكوكب التاسع، فيمكن القول إن الظروف ستكون أسوأ.



ومن شبه المؤكد أن الكوكب التاسع لا يحتوي على ماء سائل، إلا إذا كان عميقًا تحت الجليد، أقرب إلى قلب الكوكب.



كما أن الكوكب التاسع بعيد جدًا عن الشمس، لدرجة أن الضوء سيكون ضعيفًا للغاية، ما يعني أن أشكال الحياة ستحتاج إلى إيجاد مصدر طاقة آخر للبقاء.