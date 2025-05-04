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بعد فرض غرامة عليها... ميتا تهدد بوقف خدمات فيسبوك وانستغرام في نيجيريا

علوم وتكنولوجيا
2025-05-04 | 03:30
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بعد فرض غرامة عليها... ميتا تهدد بوقف خدمات فيسبوك وانستغرام في نيجيريا
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بعد فرض غرامة عليها... ميتا تهدد بوقف خدمات فيسبوك وانستغرام في نيجيريا

تعهدت شركة ميتا بمواجهة الغرامات التي فرضت عليها في نيجيريا لانتهاكها خصوصية بيانات المستخدمين، مهددة بحجب فيسبوك وانستغرام في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.

وحذرت ميتا وفق أوراق محكمة الاستئناف من أنها "قد تُجبر على إغلاق خدمات فيسبوك وانستغرام في نيجيريا"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

ورفضت محكمة نيجيرية الأسبوع الماضي الاستئناف الذي تقدمت به الشركة الأميركية العملاقة لإلغاء غرامة ضدها بقيمة 220 مليون دولار فرضتها "اللجنة الفدرالية للمنافسة وحماية المستهلك".

ووصفت اللجنة الفدرالية في بيان رد فعل شركة ميتا بأنه "خطوة مدروسة تهدف إلى إثارة رد فعل عام سلبي، وربما الضغط على اللجنة لإعادة النظر في قرارها".

وأضافت أن شركة ميتا عوقبت على خلفية "انتهاكات مماثلة" في تكساس والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا واستراليا، لكنها "لم تلجأ قط إلى الابتزاز بالتهديد بالخروج من تلك الدول بل امتثلت".

وجاء في البيان "إن التهديد بمغادرة نيجيريا لا يُعفي ميتا من مسؤوليتها عن نتائج الإجراءات القضائية".
 

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