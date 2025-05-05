الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في مجال الصحة النفسية... علماء يبتكرون برامج دردشة قائمة على الذكاء الاصطناعي

علوم وتكنولوجيا
2025-05-05 | 08:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في مجال الصحة النفسية... علماء يبتكرون برامج دردشة قائمة على الذكاء الاصطناعي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
في مجال الصحة النفسية... علماء يبتكرون برامج دردشة قائمة على الذكاء الاصطناعي

ابتكر باحثو جامعة دارتماوث الأميركية أداة للعلاج النفسي قائمة على الذكاء الاصطناعي ولكن خشي المتخصصون في الصحة الذهنية من مخاطرها، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال الخبير نيك جاكوبسون: "حتى لو زدنا عدد المتخصصين عشر مرات، فلن يكون ذلك كافيا لتلبية الطلب الحالي على الدعم النفسي، لذا نحن بحاجة إلى شيء مختلف للاستجابة".

وعلى مدى ست سنوات تقريبا، ابتكر جاكوبسون مع مجموعة من زملائه "تيرابوت"، وهو برنامج قائم على الذكاء الاصطناعي.

وقال الطبيب النفسي والمشارك في قيادة التجربة، مايكل هاينز: "لا نزال بحاجة إلى التعمّق أكثر في ما يخص السلامة، حتى نتمكن من فهم كيفية عمله بشكل صحيح قبل إطلاقه".

ولتطوير أداته، استخدم الفريق في البداية مجموعة من النصوص ومقاطع فيديو تدريبية، ثم أدخل يدويا نماذج محاكاة من محادثات لتغطية أوسع مجال ممكن وضمان نوعية الإجابات.

وفي أواخر آذار، نشر الباحثون في دارتماوث أول دراسة سريرية من نوعها، أظهرت أن "تيرابوت" يحسّن حالة المرضى الذين يعانون من القلق أو الاكتئاب أو اضطرابات غذائية.

وبدأ الباحثون بالعمل على تجربة جديدة ستقارن هذه المرة بين تأثيرات "تيرابوت" والعلاجات التقليدية.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

الصحة

النفسية...

علماء

يبتكرون

برامج

دردشة

قائمة

الذكاء

الاصطناعي

بعد فرض غرامة عليها... ميتا تهدد بوقف خدمات فيسبوك وانستغرام في نيجيريا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-02-08

ماكرون يدافع عن السيادة الفرنسية والأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي

LBCI
أخبار دولية
2025-02-07

فرنسا ومجال الذكاء الاصطناعي: استثمار اماراتي في حرم جامعي متخصص في فرنسا

LBCI
أخبار دولية
2025-02-15

ترامب يسعى لتطوير إنتاج الكهرباء بهدف التفوق على الصين بمجال الذكاء الاصطناعي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-02-20

نموذج جديد للذكاء الاصطناعي يدمج جينوم كل الأنواع الحية... هذا ما ابتكره العلماء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-05-04

بعد فرض غرامة عليها... ميتا تهدد بوقف خدمات فيسبوك وانستغرام في نيجيريا

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-04-30

"قد يحتوي على مكونات الحياة"... علماء يكتشفون كوكبًا جديدًا يختبئ في نظامنا الشمسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-26

لا تقولوا شكراً أو Please لـChatGPT...

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-04-26

عمرها 113 مليون سنة... اكتشاف حفرية لأقدم نملة معروفة في البرازيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
02:29

إيميه صياح تحتفل بعيد ميلادها: "أنا ممتنة للغاية" (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-30

تعميم من محافظ بيروت الى المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت... هذا ما جاء فيه

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-02

بيان توضيحي من لائحة دير القمر 2030...

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-03

وزير الصناعة: بدء استقبال طلب تقديم العروض لمكننة وزارة الصناعة بمساعدة UNDP

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:40

عون: كرامة المواطن تتحقق بتأمين متطلباته الأساسية وعلى رأسها الطبابة والتعليم

LBCI
أخبار دولية
05:27

إيران: موقفنا ثابت بشأن المحادثات النووية مع أميركا

LBCI
أخبار لبنان
05:13

هذا ما أعلنه وزير الداخلية بشأن صدور النتائج النهائية للانتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-04

بالأرقام... هكذا تراجعت نسب الاقتراع في كل محافظة

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-04

وزير الداخلية: عدد الشكاوى ليس مرتفعًا وطبيعة بعضها إدارية والبعض الآخر أمنيّ أمّا القليل منها فهو شكاوى ذو طابع رشوى إنتخابية وتم تحويلها إلى المفارز القضائية المعنية

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-04

وزير الإعلام بول مرقص من وزارة الداخلية: نوجّه تحية إلى الجنود والضباط المجهولين أي الصحافيين والإعلاميين الذين يعملون على ايصال الخبر

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-04

في قرطبا... "عرس الديمقراطية"

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-04

في برجا... لائحتان متنافستان

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-04

سوء تفاهم وإشكال في جونية... جوان حبيش مُنع من الدخول ونسبة الاقتراع 47%

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
16:31

الانتخابات البلدية: اليكم النتائج في هذه المناطق..

LBCI
خبر عاجل
15:12

ماكينة لائحة "جبيل أحلى" تعلن فوزها بأعضائها كاملة في الانتخابات البلدية في جبيل

LBCI
اسرار
23:39

أسرار الصحف 5-5-2025

LBCI
أخبار لبنان
09:06

"لادي" أصدرت تقريرها عن الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان

LBCI
آخر الأخبار
17:13

فوز لائحة "الأمل والعمل" برئاسة بشير الياس بكامل اعضائها مقابل خسارة الائحة المقابلة برئاسة هادي الحشاش في انتخابات بلدية ميفوق القطارة

LBCI
أخبار لبنان
16:04

مصلحة الأرصاد الجويّة: أمطار متفرّقة وثلوج ..

LBCI
حال الطقس
01:32

إستقرار تام في الأحوال الجوية بدءا من الثلاثاء...

LBCI
آخر الأخبار
16:45

فوز اللاحة المدعومة من ثنائيّ "أمل" و"حزب الله" مقابل اللائحة المدعومة من القوات والتيار والحزب الشيوعيّ وعدد من المستقلين في بلدة جون في الشوف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More