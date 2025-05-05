في مجال الصحة النفسية... علماء يبتكرون برامج دردشة قائمة على الذكاء الاصطناعي

ابتكر باحثو جامعة دارتماوث الأميركية أداة للعلاج النفسي قائمة على الذكاء الاصطناعي ولكن خشي المتخصصون في الصحة الذهنية من مخاطرها، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وقال الخبير نيك جاكوبسون: "حتى لو زدنا عدد المتخصصين عشر مرات، فلن يكون ذلك كافيا لتلبية الطلب الحالي على الدعم النفسي، لذا نحن بحاجة إلى شيء مختلف للاستجابة".



وعلى مدى ست سنوات تقريبا، ابتكر جاكوبسون مع مجموعة من زملائه "تيرابوت"، وهو برنامج قائم على الذكاء الاصطناعي.



وقال الطبيب النفسي والمشارك في قيادة التجربة، مايكل هاينز: "لا نزال بحاجة إلى التعمّق أكثر في ما يخص السلامة، حتى نتمكن من فهم كيفية عمله بشكل صحيح قبل إطلاقه".



ولتطوير أداته، استخدم الفريق في البداية مجموعة من النصوص ومقاطع فيديو تدريبية، ثم أدخل يدويا نماذج محاكاة من محادثات لتغطية أوسع مجال ممكن وضمان نوعية الإجابات.



وفي أواخر آذار، نشر الباحثون في دارتماوث أول دراسة سريرية من نوعها، أظهرت أن "تيرابوت" يحسّن حالة المرضى الذين يعانون من القلق أو الاكتئاب أو اضطرابات غذائية.



وبدأ الباحثون بالعمل على تجربة جديدة ستقارن هذه المرة بين تأثيرات "تيرابوت" والعلاجات التقليدية.