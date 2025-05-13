السعودية تدخل سباق الذكاء الاصطناعي العالمي عبر "HUMAIN"... بقيمة 100 مليار دولار!

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الإثنين، عن إطلاق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي تحمل اسم "HUMAIN" في الرياض، والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتهدف الشركة إلى تطوير وإدارة تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الاستثمار في بناء منظومة متكاملة تدعم هذا المجال على المستويين المحلي والعالمي. ويترأس سمو ولي العهد مجلس إدارة الشركة بنفسه، تأكيدًا على أهمية المشروع ضمن استراتيجية التحول الرقمي الوطني.

من بين أبرز مهام "HUMAIN"، تطوير نماذج لغوية كبيرة (LLMs) باللغة العربية تُعد من الأقوى عالميًا، إلى جانب تقديم تطبيقات متقدمة للذكاء الاصطناعي مثل OpenAi و Google DeepMind. كما تعتزم الشركة بناء مراكز بيانات من الجيل الجديد وبنية تحتية قوية للحوسبة السحابية لدعم هذه التقنيات.

وتهدف "HUMAIN" إلى تعزيز القدرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الذكاء الاصطناعي، وفتح آفاق جديدة ضمن الاقتصاد الرقمي. ويُسهم إطلاقها في دعم رؤية المملكة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الريادة التقنية.

ويعمل صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب عدد من شركاته التابعة، على توسيع منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة من خلال استثمارات استراتيجية وشراكات دولية.

وتُعد المملكة من الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال، إذ احتلّت مؤخرًا المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر استراتيجية الذكاء الاصطناعي الحكومية لعام 2024.

ومن خلال "HUMAIN"، تسعى المملكة إلى تسريع المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية، ومساعدة القطاعات المختلفة على تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي، بما يشمل الطاقة، والصحة، والصناعة، والخدمات المالية، وغيرها من المجالات الحيوية.