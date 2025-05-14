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للمرة الأولى منذ عقد... غوغل تغير شعارها "G" وهذا ما قاله المستخدمون
علوم وتكنولوجيا
2025-05-14 | 09:17
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للمرة الأولى منذ عقد... غوغل تغير شعارها "G" وهذا ما قاله المستخدمون
للمرة الأولى منذ عقد، حدّث نظام غوغل شعاره، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، استُبدلت الألوان الحمراء والصفراء والخضراء والزرقاء المكعبة لحرف "G" الأصلي بتدرج الألوان.
وأضفى هذا التحديث البسيط على تصميم محرك البحث مزيدًا من التوافق مع التدرج اللوني الذي يستخدمه نظام الذكاء الاصطناعي "جيميني" من غوغل.
ويُستخدم الرمز الجديد الآن في تطبيق بحث غوغل على نظام iOS وهواتف غوغل بيكسل التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.
ومع ذلك، لم تُطلق غوغل التدرج اللوني بعد، والتصميم الجديد غير مرئي حاليًا على هواتف أندرويد الأخرى أو على متصفحات الويب.
بينما عبّر بعض المستخدمين عن إعجابهم بالشعار الجديد، انتقد آخرون غوغل بصور ساخرة.
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علوم وتكنولوجيا
الأولى
عقد...
شعارها
"G"
المستخدمون
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